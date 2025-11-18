Liên Bỉnh Phát áp lực khi hôn Đỗ Thị Hải Yến, khiến đạo diễn nổi nóng

Ngày 17/11, Quán Kỳ Nam, tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Leon Lê, chính thức ra mắt khán giả. Lấy bối cảnh TPHCM thập niên 1980 trong một khu cư xá cũ, phim khắc họa những con người cô đơn tìm thấy sự đồng cảm giữa mất mát và khát vọng.

Câu chuyện xoay quanh Khang (Liên Bỉnh Phát) - một dịch giả trẻ lên TPHCM nhận việc mới - và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến), người phụ nữ lớn tuổi nấu ăn cho cư dân trong xóm. Từ những thiện cảm ban đầu, tình bạn của họ dần hóa thành tình yêu, đồng thời hé lộ nhiều bí mật và biến cố thời cuộc.

"Quán Kỳ Nam" lấy bối cảnh TPHCM thập niên 1980 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Liên Bỉnh Phát thừa nhận đây là dự án mang nhiều áp lực hơn những phim anh từng tham gia.

"Phim nhựa đòi hỏi độ chính xác rất cao. Chỉ cần diễn sai một lần là tốn rất nhiều tiền, nên ai cũng phải tập trung tuyệt đối", anh nói.

Quán Kỳ Nam cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Đỗ Thị Hải Yến sau nhiều năm rời xa màn ảnh. Liên Bỉnh Phát nói anh vừa vinh dự vừa áp lực khi lần đầu đóng cùng đàn chị.

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Chị Hải Yến là tiền bối. Tôi rất bất ngờ khi chị nhận lời trở lại điện ảnh. Trong buổi gặp đầu tiên, đạo diễn Leon yêu cầu chúng tôi ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau và đoán xem người kia đang nghĩ gì. Những buổi như vậy giúp chúng tôi hiểu nhau hơn trước khi bước vào phim".

Liên Bỉnh Phát chia sẻ quá trình đóng phim cùng Đỗ Thị Hải Yến (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam diễn viên cho biết, cảnh quay khó nhất là cảnh hôn giữa anh và Hải Yến. "Khoảng cách lúc đó rất gần, cả tôi và chị đều lúng túng. Cảm xúc chồng chéo, khó diễn tả, nhưng vô tình lại khớp với tâm trạng của nhân vật, nên may mắn cảnh quay đã hoàn thành", anh kể.

Đạo diễn Leon Lê tiết lộ đây cũng là cảnh duy nhất khiến anh thật sự nổi nóng và lớn tiếng với diễn viên.

"Tôi bực vì quay hoài mà không ra đúng cảm xúc mình muốn. Tôi nói rất nặng và yêu cầu cả ê-kíp ra ngoài để hai diễn viên tập trung", đạo diễn kể.

Các diễn viên trong phim "Quán Kỳ Nam" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Quán Kỳ Nam được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm, tiếp tục thể hiện cá tính nghệ thuật đặc trưng của Leon Lê.

Anh nói: "Tôi không làm phim chạy theo thị hiếu. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình một cách chân thật nhất. Tôi yêu TPHCM thập niên 1980 và muốn đưa không khí ấy lên màn ảnh".