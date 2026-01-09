Sân bay Liên Khương đóng cửa từ ngày 4/3 để sửa chữa

Ngày 9/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) về việc triển khai thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo và trình bày các phương án tổ chức thi công dự án, trong đó thống nhất thời điểm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 để phục vụ thi công. Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 4,5 tháng, với mục tiêu đến giữa tháng 8 sẽ mở cửa khai thác, đưa sân bay trở lại hoạt động bình thường.

Sân bay Liên Khương đóng cửa để sửa chữa từ 4/3 (Ảnh: Minh Hậu).

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, trong quá trình triển khai dự án, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự phối hợp kịp thời của các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch của chủ đầu tư.

Nhà thầu cũng cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật đã đề ra, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chủ đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh. Ông Hải yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải cũng giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, kịp thời giải quyết các thủ tục, vướng mắc phát sinh; bảo đảm công tác tập kết vật liệu, chủ động nguồn cung từ các mỏ, điểm khai thác cát, đá, đất đắp phục vụ thi công. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, xây dựng phương án điều tiết giao thông hợp lý trong khu vực thi công, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.