Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa thông báo tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được nhập khẩu bởi Nestlé Việt Nam.

Phía doanh nghiệp cũng lưu ý các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác là: NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4); NAN SupremePro (3 bước); S-26 Ultima (3 bước); PreNAN; NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort; Nutren Junior; Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam không nằm trong danh sách vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn để sử dụng.

Doanh nghiệp đề nghị người tiêu dùng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon.

Danh sách 17 sản phẩm sữa công thức NAN thu hồi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Tập đoàn Nestlé phát hiện nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng đối với một loại nguyên liệu thô (dầu PUFA) được cung ứng bởi nhà cung cấp bên thứ ba. Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện vết chất cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra và được sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ sản xuất tại châu Âu.

Doanh nghiệp cho biết mặc dù lượng dầu PUFA sử dụng trong các sản phẩm là rất nhỏ và đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng xác nhận sự hiện diện của cereulide trong các lô hàng, song theo nguyên tắc thận trọng tối đa, doanh nghiệp cho biết đã chủ động, tự nguyện thu hồi các lô sản phẩm có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam rà soát việc đăng ký, tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino; đồng thời báo cáo trước ngày 10/1 về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý nếu các lô hàng đã được đưa vào Việt Nam.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được thành lập năm 1995. Hiện nay, Nestlé Việt Nam vận hành 4 nhà máy trên toàn quốc, với tổng vốn đầu tư gần 904 triệu USD. Nestlé Việt Nam hiện là đơn vị sản xuất, phân phối và kinh doanh nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam như Nescafé, Milo, Maggi, La Vie, KitKat và sữa dinh dưỡng NAN...