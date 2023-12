Phim mới của Leonardo DiCaprio là "Phim hay nhất năm 2023"

Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ có thành viên là các nhà phê bình điện ảnh, những người làm công tác nghiên cứu về điện ảnh cùng những nhân vật có chuyên môn, uy tín cũng như thâm niên trong lĩnh vực làm phim.

Thường niên, Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ đều đưa ra danh sách bình chọn ở các hạng mục như Phim - Đạo diễn - Diễn viên xuất sắc nhất...

"Killers of the Flower Moon" nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn (Ảnh: Variety).

Killers of the Flower Moon vừa được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ bình chọn là "Phim hay nhất năm 2023". Tác phẩm còn giúp đạo diễn Martin Scorsese nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên Lily Gladstone nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất, quay phim Rodrigo Prieto nhận giải Quay phim xuất sắc nhất.

Có thể thấy Killers of the Flower Moon nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Các phim được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ bình chọn là Phim hay nhất qua các năm thường có khả năng cao sẽ xuất hiện trong danh sách đề cử chính thức tại giải Oscar.

Trong lịch sử 76 năm đưa ra danh sách bình chọn, đã có 24 lần Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ đưa ra quyết định trùng khớp với kết quả chung cuộc ở hạng mục Phim hay nhất của giải Oscar.

Killers of the Flower Moon do đạo diễn Martin Scorsese dàn dựng, biên kịch và đồng sản xuất. Nội dung phim dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của tác giả David Grann, xuất bản hồi năm 2017.

Chuyện phim xoay quanh những vụ án mạng xảy ra tại một bộ lạc thổ dân sống tại quận Osage, bang Oklahoma, Mỹ, hồi thập niên 1920. Chuyện phim theo chân Ernest Burkhart (vai diễn do Leonardo DiCaprio đảm nhận). Ernest là một người đàn ông da trắng có mối tình với Mollie - một phụ nữ thổ dân sống ở Osage.

"Killers of the Flower Moon" do đạo diễn Martin Scorsese dàn dựng, biên kịch và đồng sản xuất (Ảnh: Variety).

Chuyện tình này đã khiến Ernest rơi vào sự giằng xé khi những mâu thuẫn, xung đột dần lộ diện trong cộng đồng có cả người da trắng và người thổ dân cùng sinh sống. Những vấn đề mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng và càng khiến số phận con người trong cộng đồng này trở nên bi đát, khi người ta phát hiện ra trữ lượng dầu mỏ tại địa phương.

Trong khi cộng đồng thổ dân bản địa muốn giữ quyền làm chủ vùng đất nơi họ đã sinh sống nhiều đời, một bộ phận người da trắng tham lam đã tìm mọi cách để đạt được nguồn lợi lớn đang nằm trong tay cộng đồng thổ dân bản địa. Những kế hoạch tàn độc bắt đầu được vạch ra.

Bên cạnh sức nặng của nội dung kịch bản và chất lượng nghệ thuật của phim, tác phẩm điện ảnh này còn gây chú ý bởi những tên tuổi đình đám tham gia dự án. Phim chứng kiến lần hợp tác thứ 6 giữa đạo diễn gạo cội Martin Scorsese và tài tử Leonardo DiCaprio, lần hợp tác thứ 10 giữa đạo diễn Scorsese và tài tử Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon là một dự án phim nhiều tham vọng của đạo diễn Martin Scorsese. Ở tuổi 81, ông cho thấy bản thân vẫn còn nhiều ý tưởng ấp ủ trong lĩnh vực làm phim. Sau bộ phim The Irishman (Người đàn ông Ireland - 2019) dài 209 phút, đây là bộ phim dài thứ 2 trong sự nghiệp làm phim của vị đạo diễn, thời lượng phim lên tới... 206 phút.

Phim mới của Leonardo DiCaprio là "Phim hay nhất năm 2023" (Video: Paramount Pictures).

Phim có kinh phí thực hiện vào khoảng 200 triệu USD. Doanh số thu về từ phòng vé ở mức 154 triệu USD, nhưng đây không phải điều khiến vị đạo diễn phải bận lòng, bởi sau quãng thời gian ra rạp, phim sẽ tiếp tục được chiếu trên một nền tảng giải trí trực tuyến.

Dự án phim chứng kiến sự bắt tay hợp tác giữa đơn vị phân phối truyền thống ngoài hệ thống rạp chiếu và đơn vị cung cấp nội dung giải trí trực tuyến.

Ngay khi phim ra mắt, Killers of the Flower Moon đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ giới phê bình và người yêu điện ảnh dành cho kịch bản phim, cách thức dàn dựng của đạo diễn, phong cách diễn xuất của dàn diễn viên. Đặc biệt, diễn xuất của nam chính Leonardo DiCaprio, nam phụ Robert De Niro và nữ chính Lily Gladstone nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Thực tế, vai diễn của DiCaprio trong bộ phim này khiến anh được kỳ vọng sẽ nhận được đề cử tại giải Oscar. DiCaprio đã có 6 lần được đề cử tại giải Oscar và có một lần thắng giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở... Hollywood - 2019).