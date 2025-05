Rosé gây sốt khi biến hoá phong cách từ tối giản đến gợi cảm, táo bạo

Khi hoạt động cùng nhóm Blackpink, Rosé thường gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch. So với Lisa và Jennie, trang phục của giọng ca On The Ground có phần kín đáo, ít phô trương và thiên về sự an toàn trong lựa chọn kiểu dáng.

Mới đây, trên trang bìa tạp chí Dazed, Rosé khiến mạng xã hội "dậy sóng" bởi phong cách gợi cảm, táo bạo hiếm thấy. Không còn trung thành với những trang phục mang hơi hướng menswear (thời trang nam giới), giọng ca APT dần chuyển hướng sang hình ảnh nữ tính, ngọt ngào hơn.

Rosé chọn áo croptop (áo dáng ngắn) ánh kim khoét sâu, ôm sát vòng eo "con kiến", phối cùng quần jeans ống rộng và phụ kiện dây xích bản lớn tạo nên tổng thể cá tính nhưng vẫn đầy sức hút.

Đặc biệt, khoảnh khắc Rosé diện bra top (áo lót nữ kết hợp áo ba lỗ) màu đen phối cùng áo khoác dáng dài họa tiết sọc đan xen, khẽ buông hờ vai áo ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Tổng thể trang phục toát lên tinh thần cá tính nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ, tinh tế. Vẻ đẹp lạnh lùng pha chút mong manh của nữ thần tượng đúng chuẩn hình ảnh “nàng thơ nổi loạn”.

Trong tấm hình khác, Rosé tiếp tục đẩy mạnh phong cách gợi cảm khi chọn váy caro vàng dáng xòe kết hợp áo croptop trắng siêu ngắn, để lộ vòng eo săn chắc cùng đôi boots cao cổ cá tính (Ảnh: Dazed).

Đây không phải lần đầu Rosé gây chú ý với trang phục gợi cảm. Nữ thần tượng từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch ngày lễ Tình nhân.

Rosé khoe nét dịu dàng, quyến rũ trong bộ sưu tập đồ lót và đồ ngủ mang đậm dấu ấn lãng mạn. Nữ ca sĩ diện áo hai dây phối cùng quần shorts điểm họa tiết trái tim, tạo nên vẻ ngoài vừa dễ thương, vừa gợi cảm.

Chiến dịch nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ và giới chuyên môn nhờ sự hòa quyện tinh tế giữa thiết kế và phong cách riêng của Rosé.

Tuy nhiên, giọng ca On The Ground không ràng buộc bản thân trong một khuôn mẫu nhất định. Cô luôn linh hoạt biến hóa hình ảnh để phù hợp với từng sự kiện và thương hiệu đồng hành (Ảnh: Instagram nhân vật).

Xuất hiện trong chiến dịch quảng bá toàn cầu mới của Rimowa mang tên "Never Still", Rosé ghi điểm với phong cách thanh lịch khi diện áo sơ mi lụa màu xám tro phối cùng quần ống rộng trắng ngà, khoác ngoài áo blazer đen sang trọng và kéo theo vali kim loại sáng bóng.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Rosé chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Rimowa - thương hiệu vali cao cấp thuộc tập đoàn LVMH. Cô từng góp mặt trong loạt chiến dịch nổi bật và đồng hành quảng bá bộ sưu tập "Mint & Papaya" ra mắt năm 2024 (Ảnh: Rimowa).

Đôi khi, Rosé hóa thân thành hình tượng “bánh bèo” với chiếc đầm hồng pastel dáng cúp ngực đầy táo bạo. Thiết kế ôm sát phần trên, tôn lên bờ vai trần thon thả cùng vòng một quyến rũ, trong khi chân váy xếp phồng mang đến vẻ trẻ trung, năng động (Ảnh: Pinterest).

Rosé gây ấn tượng mạnh tại Met Gala 2025 với bộ trang phục menswear (mang hơi hướng nam tính) pha lẫn vẻ nữ tính. Cô chọn diện bộ suit đen tối giản, kết hợp cùng áo khoác dài tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể.

Phom dáng vest ôm vừa vặn, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng chi tiết xẻ sâu khoe khéo mẫu vòng cổ đính kim cương sang trọng, đắt đỏ của nữ thần tượng sinh năm 1997 (Ảnh: Getty).