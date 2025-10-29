Bé gái 4 tuổi bị đuối nước khi người nhà chạy lũ ở Lâm Đồng

Đêm 29/10, lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước làm một người tử vong, nạn nhân là N.T.Đ (SN 2021).

Bé gái 4 tuổi được tìm thấy ở khu vực nước sâu sau nhà (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trong lúc người thân di chuyển vật dụng trong nhà để tránh ngập lụt, bé Đ. bất ngờ rơi xuống khu vực nước sâu sau nhà và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm. Đến 18h30 cùng ngày, thi thể bé gái được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy, đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, đường giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đèo sạt lở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ ở Lâm Đồng những ngày qua làm 255 nhà dân bị ngập, hơn 670ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đèo bị sạt lở, thiệt hại ước tính hơn 24 tỷ đồng.