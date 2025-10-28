Cùng san sẻ với người dân vùng lũ lụt trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"

Mưa lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều khu vực miền Trung, đặc biệt tại Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Theo thông tin từ địa phương, tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 27/10, lũ "bao vây" Kinh thành Huế, thậm chí tràn cả vào Bệnh viện Trung ương Huế, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp bệnh nhân lên tầng cao.

Các con đường từ nội đô đến quốc lộ dẫn vào thành phố Huế đang bị tê liệt, người dân phải dùng thuyền để di chuyển (Ảnh: Vi Thảo).

Nhiều tuyến giao thông trọng yếu tại Huế bị tê liệt do sạt lở. Điển hình là tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị đất đá vùi lấp, hàng loạt ô tô bị ngập trong biển nước ở khu vực đô thị.

Trong khi đó, tại vùng núi của Quảng Ngãi, thiên tai diễn ra dưới hình thức sạt lở và lũ bùn cực kỳ nguy hiểm. Địa phương ghi nhận một trận lũ bùn kéo dài gần 3km sau tiếng nổ lớn, vùi lấp tuyến đường độc đạo, khiến hơn 1.700 người dân thuộc 5 thôn của xã Ngọc Linh bị cô lập hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương mở đường mòn và tổ chức di dời dân khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vùng bị chia cắt và có nguy cơ sạt lở cao.

Trước tình hình mưa lũ lịch sử tại miền Trung, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Hàng nghìn cán bộ quân đội, công an đã được huy động để cứu hộ, giúp dân chạy lũ và phân luồng giao thông trên các tuyến đường huyết mạch bị tê liệt.

Nhằm chung tay với bà con miền Trung nói riêng và đồng bào trên cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nói chung, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam đang được các nghệ sĩ gấp rút triển khai để gây quỹ sẻ chia với khó khăn của người dân.

Chương trình "Tôi! Người Việt Nam" quy tụ 25 nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái, khi toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo NSND Tự Long, Tôi! Người Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” - nơi người tham gia không chỉ đóng góp vật chất mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương.

Tôi! Người Việt Nam là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

25 nghệ sĩ mong muốn đêm nhạc không đơn thuần là buổi gây quỹ mà còn là sự kiện nghệ thuật chất lượng, được thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.