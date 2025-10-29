Tổng Bí thư và Phu nhân tiếp Công tước xứ Richmond và Phu nhân

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiếp Công tước xứ Richmond Charles Gordon-Lennox và Phu nhân (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 29/10 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã có buổi tiếp ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond, đại diện Hoàng gia Anh cùng Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Vương quốc Anh và được gặp ngài Công tước cùng Phu nhân; chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt của ngài Công tước và Phu nhân cùng Hoàng gia Anh dành cho Việt Nam, cho cá nhân Tổng Bí thư và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai nước Việt Nam - Anh đã có mối quan hệ lâu dài với tình cảm ngày càng gắn bó.

Tổng Bí thư cho biết trong chuyến thăm lần này theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thống nhất nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, ở mức độ tin cậy cao nhất; vui mừng vì chủ trương đó được ngài Công tước và Hoàng gia Anh rất ủng hộ.

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm chính thức Vương quốc Anh.

Công tước cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển rất tốt đẹp và trong chuyến thăm lần này, hai bên nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Chia sẻ đã có một số dịp đến thăm nước Anh và rất ấn tượng trước thiên nhiên tươi đẹp hòa quyện với kiến trúc cổ kính, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự toàn tâm, toàn ý của ngài Công tước và Phu nhân đối với các hoạt động bảo tồn kiến trúc, cảnh quan lịch sử Dinh thự Goodwood, di sản văn hóa đặc sắc đã được gìn giữ qua nhiều đời và phát triển nơi đây thành trung tâm văn hóa - thể thao - nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam cũng rất coi trọng và nỗ lực gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa truyền thống, coi đây là nguồn nội lực, sức mạnh của dân tộc; tin tưởng rằng hai nước với nền văn hóa phong phú, lâu đời có thể mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Những hoạt động hợp tác, giao lưu này sẽ góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox khẳng định mặc dù chưa có dịp sang thăm Việt Nam nhưng đã xem và nghe nhiều điều tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; mong muốn sớm có dịp sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển rất năng động cũng như chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, văn hoá truyền thống của đất nước Việt Nam.

Nhân dịp này, ngài Công tước gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc tới những người dân Việt Nam đang phải gánh chịu khó khăn, mất mát do ảnh hưởng của mưa lũ. Công tước cũng bày tỏ hy vọng sớm có dịp được mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Dinh thự Goodwood.

Hai Phu nhân cùng chia sẻ sự quan tâm về nghệ thuật, về việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc và cho rằng nghệ thuật, văn hóa và thể thao chính là nhịp cầu giúp con người xích lại gần nhau để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Hai Phu nhân cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề chăm sóc và giáo dục trẻ em, cho rằng chăm sóc tốt trẻ em chính là chuẩn bị cho tương lai với những thế hệ công dân hữu ích.

Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định mong muốn có dịp trao đổi về các hoạt động chăm sóc trẻ em và học tập kinh nghiệm từ Phu nhân ngài Công tước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời ngài Công tước Charles Henry Gordon-Lennox và Phu nhân sớm thu xếp sang thăm Việt Nam để có dịp trao đổi nhiều hơn về các lĩnh vực hợp tác, nhất là giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.