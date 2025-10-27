Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm những nghệ sĩ hát ca từ lệch chuẩn

Thời gian gần đây, khán giả lo lắng khi nhiều ca sĩ trẻ liên tục sáng tác, biểu diễn những ca khúc có ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục.

Nhiều người lo ngại những ca khúc này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, suy nghĩ và lối sống của người trẻ. Thậm chí, những ca khúc này sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ.

NSND Xuân Bắc (trái) và ông Lê Quang Tự Do đã thẳng thắn chia sẻ về việc ca sĩ hát ngôn từ phản cảm thời gian qua (Ảnh: Lạc Thành).

Bên lề cuộc họp ngày 27/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, việc nghệ sĩ hát các ca từ phản cảm đã được các cơ quan quản lý, báo chí phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội như: TikTok, Youtube, Facebook...

Khi phát hiện sự việc, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

"Quan điểm của Bộ VH-TT&DL là phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm, lập lại trật tự trên không gian mạng để không tác động xấu đến cộng đồng giới trẻ. Bộ VH-TT&DL cũng cho rằng, người nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng phải gương mẫu để giới trẻ noi theo.

Hai quan điểm này được quán triệt trong thời gian qua nên chúng tôi đã xử lý, phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan chức năng. Thậm chí, chúng tôi mời cả phía công an để xử lý hình sự các trường hợp vi phạm", ông Tự Do thông tin.

Theo ông Tự Do, khi kiểm tra trường hợp vi phạm của Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) trong tối 16/10 tại Hà Nội, ông thấy có 2 vấn đề: Bài hát có nội dung phản cảm, câu từ ngôn ngữ không phù hợp như câu: "lào gì cũng t**".

Thêm nữa, qua thông tin trên báo chí, đơn vị tổ chức có giải thích đó là câu hát "lào nào cũng tôi", nhưng ông Tự Do cho rằng, đó là cách chống chế, ông đã kiến nghị các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm trường hợp này.

"Chúng tôi đã nghe đi nghe lại, phải giảm tốc độ bài hát và thấy rằng, đó là một câu nói phản cảm, tác động xấu đến giới trẻ. Chúng tôi sẽ cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử lý nghiêm trường hợp này để tránh tạo tiền lệ xấu", ông Tự Do nói.

Ông Lê Quang Tự Do ủng hộ và hoan nghênh công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TPHCM và các cơ quan báo chí TPHCM về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM cũng đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có ca khúc trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, dự sự kiện của thành phố.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, khi ca sĩ Jack hát ca khúc phản cảm, nhận nhiều ý kiến trái chiều, Cục đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin.

"Sở đã có văn bản trả lời cũng như nhanh chóng mời đơn vị tổ chức chương trình lên để làm việc và đang nghiên cứu mức xử phạt. Trên cơ sở đó, chúng tôi có cái nhìn toàn diện và phối hợp cùng các đơn vị để xử lý các vấn đề phát sinh", NSND Xuân Bắc nói.

Theo NSND Xuân Bắc, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác quản lý và định hướng đúng đắn cho hoạt động biểu diễn.

Cục trưởng Xuân Bắc cho rằng, nghệ thuật biểu diễn có đặc thù riêng, là loại hình tác động trực tiếp đến công chúng, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, thậm chí nhận thức của người xem.

Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này luôn cần sự thận trọng và linh hoạt, vừa đảm bảo định hướng, vừa khuyến khích sáng tạo.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tích cực tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực biểu diễn.

"Chúng tôi đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý", NSND Xuân Bắc cho biết thêm.

NSND Xuân Bắc cho rằng, nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật.

Ông bày tỏ quan điểm: "Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có những ca khúc nước ngoài khi dịch sang tiếng Việt sử dụng ngôn từ phản cảm, thậm chí vi phạm pháp luật.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM cùng các cơ quan báo chí yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định rằng, gần đây, một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng.

Trong đó có trường hợp biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Jack (trái) và HIEUTHUHAI bị điểm tên vì ca từ lệch chuẩn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điển hình là trường hợp ca sĩ Jack, trong ca khúc được trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có các câu hát, ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

Công văn cũng nêu ví dụ về các trường hợp rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trong bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với bài Trình; Andree (Bùi Thế Anh) và Bình Gold (Vũ Xuân Bình) với bài Em iu; Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree và Tinle (Đặng Tuấn Anh) với bài CLME; Andree với bài Kẹo; Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207...

Những ca từ trong âm nhạc như trên làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa; ảnh hưởng suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh nghệ sĩ.