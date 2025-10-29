Nga sẵn sàng ngừng bắn tại "điểm nóng" đang bao vây lính Ukraine

Lính Ukraine khai hỏa tại Pokrovsk, Donetsk ngày 15/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 tuyên bố các lực lượng Nga đã bao vây hoàn toàn quân đội Ukraine tại hai khu vực Kupyansk và Pokrovsk (Krasnoarmeysk).

Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine, cách trung tâm Kharkov khoảng 100km về phía đông. Trong khi đó, Pokrovsk nằm trên lãnh thổ Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nói rằng có tới 5.000 quân nhân Ukraine bị bao vây tại khu vực Kupyansk và 5.500 quân nhân khác gần Pokrovsk.

Tổng thống Putin khẳng định tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine "đang diễn biến thuận lợi cho Nga". Tại hai nơi - thành phố Kupyansk và thành phố Pokrovsk - Nga cho biết quân đội Ukraine "bị bao vây và phong tỏa".

Theo Tổng thống Putin, quân đội Nga không phản đối việc cho phép truyền thông, bao gồm truyền thông Ukraine và nước ngoài, vào vùng lực lượng Kiev bị bao vây: "Tôi đã thảo luận vấn đề này với chỉ huy các nhóm liên quan, và họ không phản đối".

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cho phép các phóng viên vào các khu vực đang bị bao vây, bao gồm đại diện của các cơ quan truyền thông nước ngoài, và sẽ ngừng các hoạt động chiến đấu với lực lượng Ukraine trong thời gian báo chí hiện diện ở đây.

"Giới lãnh đạo chính trị Ukraine phải đưa ra quyết định về số phận của những công dân đang bị bao vây", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga cũng cảnh báo Ukraine không thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào khi đại diện của các cơ quan truyền thông đang có mặt tại khu vực.

Trước đó, thông tin về việc quân đội Ukraine bị bao vây tại khu vực Kupyansk và Pokrovsk được Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov thông báo vào cuối tuần trước. Ông Gerasimov tuyên bố quân đội Nga đang tiếp tục các hoạt động nhằm đánh bại lực lượng Ukraine đang bị mắc kẹt tại các khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin quân đội Ukraine tại Kupyansk đã 3 lần cố gắng phá phòng tuyến của Nga nhưng không thành công, khiến 50 binh sĩ thiệt mạng và mất một số thiết bị hạng nặng. Tại khu vực Pokrovsk, 60 binh sĩ Ukraine khác được cho là đã thiệt mạng khi cố gắng đột phá phòng tuyến của Nga.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ các thông tin về việc bị bao vây, khẳng định lực lượng Kiev vẫn có khả năng chiến đấu và quân đội Nga không có khả năng đột phá chiến lược.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bác bỏ thông tin về những thất bại lớn của Ukraine, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây cung cấp thêm kinh phí và vũ khí.

Theo ông, trong tuần qua, mức độ hoạt động của Nga gần Kupyansk và Pokrovsk “đã giảm từ 1,5 đến 2 lần so với các giai đoạn trước”. Tuy nhiên, ông khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn “kiểm soát được tình hình”.

Ông Zelensky cho hay Nga đã “tập trung nhóm tấn công chủ lực ở gần Pokrovsk”, đồng thời xác nhận “sự xuất hiện của các nhóm biệt kích và trinh sát Nga trong khu vực”.

Ông nhấn mạnh cần tiếp tục gây tổn thất cho lực lượng Nga càng nhanh càng tốt. Ông Zelensky lưu ý thêm, kế hoạch tiến công của Nga đã nhiều lần bị phá vỡ trong 10 tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra đề xuất đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại, coi đó là khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của Ukraine và các lãnh đạo phương Tây. Trong khi đó, Nga tuyên bố không thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ lời kêu gọi mới từ phía Mỹ yêu cầu “ngừng giao tranh ngay lập tức” và “để lịch sử phán xét”, cho rằng cách tiếp cận như vậy sẽ không thể mang lại hòa bình bền vững.

Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang tiến triển theo đúng kế hoạch và sẽ hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đặt ra.