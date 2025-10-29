Nghệ sĩ Ái Như kể trải nghiệm khó quên khi đóng cảnh nằm trong quan tài

Tối 28/10, phim điện ảnh Phá đám sinh nhật mẹ có buổi chiếu ra mắt tại TPHCM, quy tụ dàn diễn viên gạo cội gồm NSƯT Thành Hội, NSƯT Hữu Châu, Ái Như, Hồng Ánh...

Phim thuộc thể loại hài kịch đen (phim hài châm biếm), xoay quanh nhân vật Y Đức (Trần Kim Hải thủ vai) và mẹ mình là bà Tuệ Tâm (nghệ sĩ Ái Như thủ vai). Tác phẩm nhấn mạnh tình huống con trai làm giả đám ma của mẹ, từ đó xoáy sâu vào mối quan hệ gia đình, khi các thành viên bị giằng xé bởi kỳ vọng, định kiến và nhiều áp lực xã hội.

Ê-kíp phim "Phá đám sinh nhật mẹ" giao lưu cùng truyền thông sau buổi chiếu ra mắt (Ảnh: Ban tổ chức).

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với một vai chính, nghệ sĩ Ái Như có nhiều trải nghiệm thú vị. Một trong những cảnh quay khó quên với nghệ sĩ là cảnh bà Tâm nằm trong quan tài, bị cậu con trai tổ chức đám ma giả.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, đạo cụ quan tài mang lại cho bà cảm giác chân thật. Ngoài ra, với những cảnh quay dài, ê-kíp sử dụng mặt nạ được đúc nguyên mẫu của nghệ sĩ Ái Như. Món đạo cụ này mất đến 4 tiếng đồng hồ để lấy khuôn, sau đó được gửi sang nước ngoài gia công trước khi ghi hình.

"Thật ra từ lúc nhận lời mời của nhà sản xuất, tôi đã hỏi ngược lại mọi người rất nhiều lần vì tôi không phải là tên tuổi để bán vé, nếu có thay đổi diễn viên tôi cũng sẽ không trách móc gì. Cảm ơn ê-kíp đã luôn tin tưởng tôi.

Dù là ở trên sân khấu hay trước máy quay, tôi vẫn cố gắng hết sức mình. Có lẽ đây là cơ hội để tôi trải nghiệm cảm giác nằm trong quan tài, dù nóng bức và ngột ngạt nhưng tôi lại thấy khá thú vị", nghệ sĩ Ái Như chia sẻ.

Nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như thu hút sự quan tâm khi hiếm hoi tham gia phim điện ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong phim, NSƯT Thành Hội vào vai ông Tình - chủ cơ sở áo quan, người có tình cảm lâu năm với bà Tâm. Nghệ sĩ cho biết, trải nghiệm khi diễn trên sân khấu và khi đóng phim điện ảnh khác nhau, nhưng dù ở vai trò nào, ông cũng truyền tải những cảm xúc chân thật nhất.

"Bây giờ tôi cũng có tuổi rồi, thời gian gắn bó với nghệ thuật không còn nhiều. Nên có dự án phù hợp, tôi sẽ vui vẻ làm hết sức mình. Khi đóng phim cũng như khi ở trên sân khấu kịch, tôi đều lấy cảm xúc tự nhiên, diễn như bản thân tôi ngoài đời", nghệ sĩ Thành Hội nói.

Tại buổi chiếu ra mắt phim, giám chế Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) cũng chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm.

Anh cho biết, đoàn phim đã trải qua hành trình dài với nhiều khó khăn. Ê-kíp tự hào khi có thể thuyết phục được hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh là Ái Như và Thành Hội hiện diện trên màn ảnh lớn, đồng thời mong chờ phim tạo cú hích doanh thu phòng vé.

Phá đám sinh nhật mẹ khởi chiếu toàn quốc từ 31/10.