Lương Gia Huy tái xuất sau "Mưa đỏ", lên tiếng về cảnh nóng gây bàn tán

Sau thành công của Mưa đỏ, Lương Gia Huy tiếp tục thử sức với vai phản diện trong Bịt mắt bắt nai. Lần này, anh xuất hiện với hình ảnh đểu cáng và gai góc hơn.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không sợ nhân vật bị ghét hay bị chê xấu, chỉ sợ bị chê diễn không tốt. Với mỗi vai, tôi đều mong mang đến một giá trị nhất định".

Trong Bịt mắt bắt nai, Lương Gia Huy có nhiều cảnh "giường chiếu" nóng bỏng, bạo lực cùng hai bạn diễn Bích Ngọc và Thái Trà My, xen kẽ các phân đoạn rượt đuổi, đánh đấm kịch tính. Nổi bật nhất là cảnh anh khỏa thân trong phòng tắm, để lộ vòng ba, nhận về nhiều bàn tán.

Dàn diễn viên trong phim "Bịt mắt bắt nai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù vậy, nam diễn viên cho biết, anh vẫn háo hức chờ xem lại phân cảnh của mình trên màn ảnh rộng. Anh nói: "Bình thường tôi chỉ thấy mình trong gương hoặc qua các bộ ảnh. Lần này được thấy chính mình trên màn ảnh lớn, tôi cũng hồi hộp lắm (cười). Vì thật ra, tôi cũng hơi… tự yêu bản thân".

Lương Gia Huy chia sẻ, anh luôn biết ơn vai diễn trong Mưa đỏ, xem đó là cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm nỗ lực. Từ dấu ấn đó, anh đến gần hơn với khán giả và có cơ hội thử thách bản thân trong những dạng vai mới.

Phân cảnh nóng bỏng của Lương Gia Huy trên màn ảnh (Ảnh: Cắt từ clip).

Với Bích Ngọc, "nàng thơ" từng gắn liền hình ảnh trong sáng, nay lại có hình tượng táo bạo trên màn ảnh gây chú ý. Trong Bịt mắt bắt nai, cô vào vai một phụ nữ gợi cảm nhưng ẩn chứa nhiều toan tính.

Lần đầu đóng cảnh nóng, Bích Ngọc thừa nhận cô từng lo lắng, song khi hiểu nhân vật và câu chuyện, cô nhận ra những cảnh này đều có dụng ý nghệ thuật.

"Tôi chỉ mong khán giả nhìn nhận đúng tinh thần kể chuyện của đạo diễn, chứ không phải là yếu tố câu khách", cô chia sẻ.

Thân Thúy Hà đến chúc mừng đàn em Lương Gia Huy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng lần đầu có cảnh nhạy cảm trên màn ảnh, Thái Trà My - gương mặt mới của điện ảnh Việt - không giấu được hồi hộp. Nữ diễn viên đưa mẹ từ quê Bình Định (nay là Gia Lai) vào TPHCM xem phim. Cô mong mẹ hiểu cho công việc của mình và tự hào về nỗ lực của con gái.

Nữ diễn viên nói thêm: "Tôi sợ mình chưa đủ tốt, nhưng sẵn sàng đón nhận mọi góp ý của khán giả để trưởng thành hơn".

Bịt mắt bắt nai là phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Hoàng Thơ, quy tụ các diễn viên Bích Ngọc, Dũng Bino, Lương Gia Huy, Thái Trà My. Phim mở đầu khi nhà văn Hiệp (Dũng Bino) và bạn gái Trang (Thái Trà My), một nhân viên bất động sản, nhận lời mời đến khu nghỉ dưỡng của Ngọc (Bích Ngọc).

Tại đây, họ gặp Long (Lương Gia Huy), chồng của Ngọc. Ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Trang đã run sợ, nghi ngờ đây chính là người đàn ông từng khiến cô ám ảnh trong quá khứ. Từ đây, phim mở ra nhiều uẩn khúc phía sau.