Công an vào cuộc xử lý nạn “chặt chém” giá ghe, đò giữa lúc mưa lũ

Ngày 29/10, lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ, xử lý (nếu có) trước thông tin chủ ghe, đò nâng giá, “chặt chém” khi chở người dân đi qua khu vực ngập lụt.

Trong những ngày qua, thành phố Huế hứng chịu đợt mưa lớn, với lượng mưa trong 24 giờ lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam.

Những ngày vừa qua, nước lũ lên cao, người dân Huế chủ yếu di chuyển bằng ghe, thuyền (Ảnh: Cao Tiến).

Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng toàn thành phố Huế, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt. Nước lũ trên các dòng sông Hương, sông Bồ vừa hạ xuống trong sáng 29/10, đến chiều cùng ngày đã dâng cao trở lại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng một số chủ ghe, đò tại thành phố Huế đã lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp, thu giá thuê chở người quá cao, gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều người phản ánh, để di chuyển một quãng đường ngắn đi mua lương thực, nước uống trong lũ, họ phải trả 150.000-300.000 đồng. Có người phải trả tiền triệu để di chuyển quãng đường xa hơn.

Không chỉ có ghe, đò, dịch vụ cẩu kéo ô tô bị ngâm trong nước lũ cũng bị đẩy giá lên cao. Có thông tin cho rằng, ngay cả những đoàn thiện nguyện, lặn lội từ nơi khác đến để cứu trợ, cũng trở thành nạn nhân của tình trạng “chặt chém” vô cảm nêu trên.

Theo Công an thành phố Huế, hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, “chặt chém” nhằm trục lợi bất chính không chỉ trái đạo đức mà còn vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Huế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện trường hợp vi phạm.

Theo UBND thành phố Huế, đến chiều 29/10, trên địa bàn thành phố đã xảy ra trường hợp người dân bị nước lũ cuốn trôi, có người mất tích. Tình hình thời tiết tại địa phương này đang tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao và dòng chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền thành phố Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập nước, tràn, cầu tạm, bến đò; kiên quyết ngăn chặn các hành vi liều lĩnh, chủ quan, không bảo đảm an toàn trong mưa lũ.

Các lực lượng chức năng cần bố trí trực gác, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm; tổ chức kiểm tra, hỗ trợ kịp thời để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.