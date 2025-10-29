Gia tộc Anh tài sôi nổi tổng duyệt cho "Tôi! Người Việt Nam" tối nay

Có mặt từ tối muộn đến rạng sáng, dàn nghệ sĩ của "Gia tộc Anh tài" như: Jun Phạm, Duy Khánh, Bằng Kiều, Neko Lê, Rhymastic, BB Trần, Kay Trần, Kiên Ứng... nghiêm túc tập luyện các tiết mục, sẵn sàng cho đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam sẽ diễn ra vào tối nay (29/10).

Khu vực sân khấu lớn đã được ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hệ thống âm thanh, ánh sáng cho đến dàn nhạc, đảm bảo một đêm nhạc thật thăng hoa và giàu cảm xúc.

Nhà thi đấu Nguyễn Du có khán đài được thiết kế với tầm nhìn tốt, giúp khán giả theo dõi các màn trình diễn một cách thuận lợi.

Dưới sự điều phối của nhà sản xuất - MC Anh Tuấn - các ca sĩ kết hợp nhuần nhuyễn cùng dàn nhạc, từ đó từng tiết mục lần lượt được ráp nối với hệ thống âm thanh, ánh sáng, đảm bảo chương trình diễn ra nhịp nhàng.

MC Anh Tuấn hé lộ, Tôi! Người Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả nhiều bài solo của các "anh tài" và những phiên bản mới mẻ của các ca khúc quen thuộc. Đặc biệt, ca sĩ Phan Đinh Tùng cũng đã sáng tác bài Nguyện cầu sau cơn bão để dành tặng riêng cho chương trình.

Ca sĩ Jun Phạm bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia trình diễn trong Tôi! Người Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ, những đóng góp của anh và các nghệ sĩ "Gia tộc Anh tài" rất nhỏ bé so với những mất mát, thiệt hại mà bà con vùng lũ hứng chịu.

"Được biểu diễn trong một đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ người dân vùng lũ lụt là điều may mắn với tôi. Ở buổi tổng duyệt, tôi cảm nhận được sự hào hứng của ê-kíp. Mọi người đang nỗ lực để tạo nên đêm nhạc với sân khấu chỉn chu, những màn trình diễn nhiều cảm xúc", Jun Phạm nói.

Ca sĩ Đăng Khôi, Cường Seven cho biết, thời gian qua các "anh tài" rất bận rộn. Tuy nhiên, khi ý tưởng về một đêm nhạc hướng về cộng đồng được đưa ra, tất cả đều vui vẻ sắp xếp để tham gia.

Với BB Trần, anh trân trọng sự góp sức của đông đảo khán giả dành cho đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam. Nam nghệ sĩ cho biết, mỗi tấm vé, mỗi sự san sẻ từ người hâm mộ sẽ có ý nghĩa to lớn, không chỉ là sự đóng góp vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ: "Anh em trong "Gia tộc Anh tài" đã biểu diễn, gắn bó với nhau hơn một năm nay. Chúng tôi luôn muốn hướng đến những chương trình vì cộng đồng, gắn kết cùng nhau từ tình cảm, trái tim. Mỗi người đều bận rộn nhưng khi góp sức cùng nhau làm điều ý nghĩa, sẽ trở thành động lực to lớn".

Các nghệ sĩ cho biết thêm, những bài hát, tiết mục được chọn lựa biểu diễn trong đêm nhạc sẽ có nhiều điểm khác biệt với concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Một số tiết mục tập thể được dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần đoàn kết, một lòng hướng về cộng đồng của "Gia tộc Anh tài".

"Ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng, nhấn mạnh việc truyền tải cảm xúc. Không cần hoành tráng, chỉ cần thật và chạm được trái tim là đủ", diễn viên Tiến Luật bày tỏ.

Nghỉ giải lao sau những màn tập luyện nghiêm túc, các "anh tài" vui vẻ trò chuyện. Một số nghệ sĩ bàn bạc thêm ý tưởng, làm sao để những ca khúc cũ có sức sống mới mẻ, điểm nhấn ấn tượng hơn.

Bước ra từ chương trình thực tế, cùng trải qua chuỗi concert suốt một năm qua, dàn nghệ sĩ trở nên thân thiết, xem nhau là gia đình. Những tương tác của dàn "anh tài" cũng hứa hẹn sẽ là điểm nhấn mang đến trải nghiệm thú vị cho khán giả trong đêm nhạc.

Trước đó, khi thông báo mở bán vé Tôi! Người Việt Nam, chương trình nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả. Tất cả nghệ sĩ tham gia đều không nhận cát-xê để gửi trọn tình cảm đến người dân chịu tổn thất do bão lũ.

Không chỉ là một đêm nhạc, chương trình là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc. Trong đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những trái tim Việt Nam.

Chương trình nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái, khi toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Cách chuyển khoản và mua vé đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam: Thông tin chuyển khoản quyên góp (hoặc quét mã QR đính kèm dưới poster chương trình) Tên tài khoản: Công ty TNHH Truyền thông An Thuận Số tài khoản: 886868686868 Ngân hàng TNHH Một thành viên số Vikki Thời hạn tiếp nhận: Đến 23h59 ngày 29/10 Vé chương trình: Mở bán từ 20h ngày 20/10 trên Ticketbox

