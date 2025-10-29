Cậu bé 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo được bạn đọc hỗ trợ hơn 200 triệu đồng

Ngày 29/10, phóng viên Dân trí tại Đắk Lắk phối hợp cùng lãnh đạo Khoa Nhi Tổng hợp, Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao bảng tượng trưng số tiền 207.091.001 đồng đến gia đình cháu Y Thiên Bảo Niê (5 tuổi, trú tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ cháu Y Thiên Bảo Niê thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị H'Loan Niê (32 tuổi, mẹ cháu Y Thiên Bảo Niê).

Phóng viên Dân trí cùng đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao bảng tượng trưng số tiền 207.091.001 đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cháu Y Thiên Bảo Niê (Ảnh: Trương Nguyễn).

Y Thiên Bảo Niê là nhân vật trong bài viết "Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo: "Con sợ kim tiêm, con sợ đau lắm mẹ ơi!".

Cậu bé được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh khi tròn 9 tháng tuổi, phải truyền máu định kỳ nếu không có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đáng lo hơn, Y Thiên Bảo Niê có nhóm máu A Rh-, một nhóm máu cực kỳ hiếm, khiến việc chữa trị lâu dài gặp nhiều khó khăn và tốn kém.

Gia đình cậu bé gặp vô vàn khó khăn khi người mẹ phải làm thuê khắp nơi nuôi 5 con nhỏ và chăm sóc người bố bị bệnh động kinh. Việc chữa trị cho Y Thiên Bảo Niê nhiều lần rơi vào bế tắc khi cạn kiệt tiền bạc, đến tiền xăng xe đi lại cũng không còn.

Niềm vui của 2 mẹ con Y Thiên Bảo Niê khi được giúp đỡ hơn 207 triệu đồng (Ảnh: Thúy Diễm).

Sau khi câu chuyện về cậu bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc đã cùng chung tay ủng hộ hơn 207 triệu đồng, giúp em có cơ hội tiếp tục được điều trị.

Nhận số tiền hỗ trợ, chị H'Loan Niê không giấu được sự xúc động, chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người có lẽ con tôi không thể tiếp tục điều trị. Cảm ơn mọi người đã cứu lấy mạng sống con tôi”.

Chị H'Loan Niê cũng hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, dành chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của con trai.

Số tiền được hỗ trợ giúp cậu bé người Ê đê có cơ hội tiếp tục chữa trị căn bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Thúy Diễm).

Bác sĩ Mai Ngọc Vũ, Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bày tỏ sự bất ngờ khi chỉ sau hơn 2 tuần hoàn cảnh của Y Thiên Bảo Niê được đăng trên báo Dân trí, bệnh nhi được giúp đỡ số tiền hơn 207 triệu đồng.

"Số tiền lớn này sẽ giúp đỡ gia đình có điều kiện để lo cho cháu bé được tiếp tục đến bệnh viện điều trị bệnh. Đến nay, sau những lần truyền máu hiếm và bổ sung sắt, sức khoẻ của Y Thiên Bảo Niê có nhiều cải thiện.

Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn những chuỗi ngày dài điều trị bệnh phía trước. Tôi xin được cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ và mong rằng nhiều bệnh nhân khó khăn khác cũng được quý báo lan tỏa, giúp có thêm có hội được chữa trị bệnh", bác sĩ Vũ chia sẻ.