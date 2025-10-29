Những nghệ sĩ hát ca từ lệch chuẩn cần chấn chỉnh

Vài ngày trước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TPHCM và các cơ quan báo chí TPHCM về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong công văn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định rằng, gần đây, một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng.

Trong đó có trường hợp biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Jack biểu diễn trong đêm nhạc hôm 16/10 tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chỉ đích danh một số nghệ sĩ đã biểu diễn, lan truyền những ca khúc có ca từ lệch chuẩn, đó là: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trình diễn ca khúc với ca từ lệch chuẩn văn hóa và dung tục, tại Hà Nội ngày 16/10.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chỉ ra, trong bài hát của Jack có các câu: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?”; “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm..."; “Lào gì cũng t**”...

Và trong bài Chưa bao giờ của Jack cũng có đoạn cổ xúy sử dụng chất kích thích là: “Và tao vẫn cứ hút *** như chưa bao giờ bị cấm đoán, gọi những thằng hút cùng là anh em”.

Rapper Pháo (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ca sĩ Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) với bài hát Sự nghiệp chướng có nhiều ca từ dung tục.

Thêm vào đó, trong bài hát của Pháo còn có những lời lẽ mang tính trút giận, đả kích như: “Em nào nhân viên, em nào đối tác? Con *** này chối ác"; “Anh ơi, em bảo anh này. Yêu đương như thế ý thì có ngày tao *** cho một phát là đi vào Viện Răng Hàm Mặt - Khoa Chấn thương chỉnh hình, răng môi mày lẫn lộn trộn vào với nhau"...

Raper Gducky (Ảnh: Ban tổ chức).

Raper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị có lời ca cổ xúy sử dụng chất kích thích. Cụ thể là: "Châm cho anh một điếu ** cân, để anh quên đi nỗi nhớ em".

Ca sĩ Hoàng Tôn (Ảnh: Duyên Anh).

Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree (Bùi Thế Anh) và Tinle (Tín Lê) trong ca khúc CLME cũng tương tự như trên, cổ xúy sử dụng chất kích thích. Trong ca từ có câu: “Pha vào chai nước chút ****... chỉ có giấy bạc và một ít coca”.

Rapper Andree (Ảnh: Ban tổ chức).

Rapper Andree bị nhắc đến 3 lần trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Anh có bài Kẹo, cũng có ca từ cổ xúy sử dụng chất kích thích, là: “Order cho anh điếu *****, chút ** vào đấy”.

Bài Em iu của Andree và Bình Gold có lời bài hát dung tục: “Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt. Nhưng anh biết chắc chắn em muốn ****”; “Sáng em đi spa, tối đi club, chiều làm đường **".

Rapper B Ray (Ảnh: Facebook nhân vật).

B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207 cũng nằm trong danh sách này vì có ca từ cổ xúy dùng chất kích thích và cổ vũ lối sống buông thả: “Đứng trên lầu 20 chỉ để hút *** và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương chỉ gặp vài lần là chăn gối”.

Rapper HIEUTHUHAI (Ảnh: Facebook nhân vật).

HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với bài Trình có đoạn: “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng, giống mấy thằng biến thái nó đang rình ai tắm”; “Hay anh phải ngưng làm nhạc tình. Chuyển qua làm nhạc *** **** bật cho mấy thằng nhõi *****".

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định rằng, những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa; ảnh hưởng suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh nghệ sĩ.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân đứng ra tổ chức; các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn thành phố phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Thanh tra TPHCM thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Ngoài ra, Sở phải kịp thời tham mưu UBND TPHCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa; biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.