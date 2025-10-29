Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an, lừa một nữ sinh mang vàng đi bán.

Khoảng 19h50 ngày 28/10, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an phường Yên Hòa, nhận được tin báo có một cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi giao dịch.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Thiếu tá Quang lập tức có mặt, mời cô gái về trụ sở để xác minh.

Danh tính cô gái được xác định là V.A. (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội). Chị V.A cho biết sáng cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo chị có liên quan đến vụ án rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh trong sạch.

Cô gái trẻ được cán bộ Công an phường Yên Hòa kịp thời ngăn chặn hành vi bán vàng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tin lời, chị đã chuyển 1,4 triệu đồng cho đối tượng. Đến chiều, kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu chị mở két, lấy toàn bộ vàng mang đi bán để phục vụ điều tra. Rất may, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Sau khi được giải thích, chị V.A. hiểu ra sự việc và cảm ơn lực lượng công an đã giúp bảo vệ tài sản. Gia đình nạn nhân cũng đã gửi thư cảm ơn đến Thiếu tá Nguyễn Văn Quang và tập thể Công an phường Yên Hòa vì tinh thần trách nhiệm, hành động nhanh chóng, giúp giải cứu kịp thời con gái khỏi thủ đoạn lừa đảo.

Theo Công an phường Yên Hòa, đây là vụ việc thứ 5 liên tiếp từ ngày 1/7 được đơn vị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, sinh viên và người cao tuổi, tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi tự xưng là công an yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt phần mềm.

Mọi trường hợp nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.