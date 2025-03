IU: "Em gái quốc dân" giàu có xứ Hàn, từng trải qua tuổi thơ khó khăn

"Nữ hoàng nhạc số" đa tài của làng giải trí xứ Hàn

IU, tên thật là Lee Ji Eun, lớn lên tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, mỹ nhân sinh năm 1993 là một trong số những nữ ca sĩ cá nhân thành công nhất của làng nhạc trẻ Hàn Quốc.

IU được đánh giá cao vì sở hữu giọng hát ngọt ngào, khả năng trình diễn điêu luyện, đa phong cách và vẻ ngoài tươi trẻ, ngây thơ. Sau 15 năm hoạt động ca hát, mọi ca khúc, album của cô luôn đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và châu Á.

Năm 15 tuổi, cô phát hành album đầu tay nhưng không thành công. Phải tới nửa năm sau, cái tên IU mới được khán giả yêu nhạc trẻ quan tâm khi ca khúc Growing Up, Boo trở nên nổi tiếng.

Good Day được phát hành vào năm 2010 chính thức khẳng định tên tuổi và vị thế của IU trong làng nhạc trẻ xứ Hàn. Nữ ca sĩ còn được biết đến như một nhạc sĩ tài năng. Phần lớn các bài hát nổi tiếng của IU đều do cô tự sáng tác.

IU là ngôi sao đa tài của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Sau thành công bên lĩnh vực ca hát, IU tấn công sang lĩnh vực điện ảnh và tiếp tục gặt hái trái ngọt. Bộ phim đầu tay của cô là Dream High trở thành tác phẩm truyền hình được nhiều khán giả yêu điện ảnh xứ Hàn yêu thích.

Sau Dream High, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án truyền hình khác nhưng chỉ được coi là một diễn viên tay ngang, còn nhiều hạn chế trong diễn xuất. Phải tới năm 2016, bộ phim Người tình ánh trăng mới khẳng định được năng lực diễn xuất của IU.

Sau đó, cô tiếp tục tỏa sáng trong các dự án như: Ông chú của tôi (năm 2018), Tình yêu, cái chết và IU (năm 2019), Khách sạn ánh trăng (năm 2019). Nữ ca sĩ từng thắng 142 giải thưởng thuộc lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và giải trí.

Hiện tại, cô gây chú ý với dự án When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Bộ phim lên sóng vào tháng 3 này và gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á. Với câu chuyện tình yêu rất đời cùng khả năng diễn xuất ăn ý, IU và bạn diễn Park Bo Gum khiến nhiều khán giả thích thú.

IU và Park Bo Gum trong "When life gives you tangerines" (Ảnh: Netflix).

Với vẻ ngoài trong trẻo và cuộc sống lành mạnh, IU trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt người hâm mộ xứ Hàn. Lượng người hâm mộ của cô tại châu Á rất đông đảo giúp người đẹp 9X nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo.

Về đời tư, IU từng hẹn hò rocker Chang Kiha từ năm 2013, chia tay sau đó 4 năm. Năm 2022, tờ Dispatch đưa tin cô và tài tử Lee Jong Suk đã bên nhau 4 tháng. Sau đó, đại diện của nam diễn viên xác nhận chuyện này. Đầu năm nay, truyền thông Hàn Quốc rộ tin họ đã chia tay nhưng cả hai chưa lên tiếng phản hồi.

Tuổi thơ khó khăn trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng

IU kể, cô từng trải qua cuộc sống nghèo khó, bị bắt nạt khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này giúp cô dễ tìm được sự đồng điệu với nhân vật trong When life gives you tangerines.

Trong phim, cô vào vai cô gái mồ côi cha, mất mẹ ở tuổi dậy thì và nếm trải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ae Sun (nhân vật của IU) nương nhờ nhà nội, nhưng bị chú ruột ghẻ lạnh, không được ăn uống đầy đủ và bị ngăn cản đến trường. Ngoài đời, IU từng chịu đựng cách cư xử tồi tệ của họ hàng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, IU lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng mẹ cô từng bị lừa khi đứng ra bảo lãnh vay cho một người bạn. Sau này, người này ôm tiền bỏ trốn khiến gia đình nữ ca sĩ lâm vào cảnh khó khăn. Tài sản của bố mẹ cô bị tịch thu. Khi biến cố ập đến, IU mới 10 tuổi. Cô đến sống với bà ngoại trong suốt những năm tháng tuổi thơ.

IU sở hữu nhan sắc ngọt ngào và tài năng (Ảnh: Vogue).

Tuổi thơ của IU trải qua cảnh thiếu thốn nhưng luôn ấm áp vì được bà chăm lo, yêu thương. Ngay từ nhỏ, IU khát khao trở thành một ca sĩ nhưng ước mơ của cô thường bị mọi người cười chê. Mỗi lần bị cười nhạo, cô lại cố gắng bỏ qua và dặn bản thân không được dừng mơ ước.

"May mắn là tôi tìm được chỗ đứng trong âm nhạc. Nếu tôi đi lạc, mọi thứ sẽ kết thúc", cô nói. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 thừa nhận rằng, cô tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhân vật Ae Sun trong When life gives you tangerines và muốn truyền tải nhiều điều qua nhân vật này.

Năm 2007, IU tham gia các buổi thử giọng nhưng chưa thành công. Nữ ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc từng bị đánh trượt 20 lần. Cô cũng từng bị một công ty giải trí "ma" lừa tiền, ký hợp đồng làm thực tập sinh của họ. Số tiền này là công sức của bà ngoại cô nên IU không bao giờ quên.

IU từng trải qua nhiều khó khăn trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Marie Claire).

Song, thất bại chưa bao giờ khiến cô chán nản hay từ bỏ đam mê. Sau nhiều lần thi trượt hay bị lừa, IU đã trở thành một nghệ sĩ đích thực ở tuổi 15. Nhưng phải tới 2 năm sau, cô mới trở nên nổi tiếng nhờ thành công của ca khúc Nagging và đĩa đơn Good Day.

IU từng có quyết định lớn trong cuộc đời, chính là không thi đại học để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Điều này rất giống với nhân vật Ae Sun trong When life gives you tangerines, người cũng từ bỏ giấc mơ đại học để lập gia đình.

Giọng ca sinh năm 1993 cho biết, cha mẹ từng khuyên cô xem xét việc học đại học nhưng IU luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình. Cô hạnh phúc với quyết định theo đuổi nghệ thuật. Sau 15 năm ca hát, cô trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, giàu có của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) với nhiều sáng tác sâu sắc.

"Em gái quốc dân" sở hữu khối tài sản gần 50 triệu USD

Cộng đồng người hâm mộ ưu ái gọi IU là "em gái quốc dân" và nhiều lần đưa cô vào danh sách những mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn.

Nữ ca sĩ đang sở hữu khối tài sản lên tới 50 triệu USD nhờ quá trình làm việc và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 14 năm qua. Năm 2021, cô được tờ South China Morning Post vinh danh là Nữ ca sĩ giàu nhất Kpop.

IU cũng là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc tích cực với các hoạt động từ thiện. Trong danh sách Những người hùng từ thiện châu Á năm 2019 của tạp chí Forbes, IU là người trẻ nhất.

IU tích cực với các hoạt động thiện nguyện (Ảnh: News).

Năm 2021, cô đã quyên góp tổng cộng 1,5 tỷ won (28,5 tỷ đồng) cho các công tác từ thiện. Giải thích cho việc chăm làm từ thiện, IU cho biết, cô trăn trở về điều này từ khi còn chưa nổi tiếng và thấy may mắn khi được gia đình ủng hộ.

Theo Elle, cô nhiều lần quyên góp cho các tổ chức phúc lợi trẻ em từ năm 2015, đến nay số tiền tích lũy là 800 triệu won (hơn 14 tỷ đồng). Năm 2024, để kỷ niệm 15 năm ra mắt, IU quyên góp 225 triệu won (3,9 tỷ đồng) cho một số hiệp hội chăm sóc người già và trẻ em dưới tên "IUaena".

Trong một chương trình gần đây, IU tiết lộ cô từ chối quyền thừa kế tài sản của cha mẹ, để em trai là người thừa kế duy nhất. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng cho rằng, đây tiếp tục là một lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời.

Khi được hỏi muốn sống đến bao giờ, IU đáp: "Tôi muốn sống đến năm 80 tuổi. Bố tôi nói rằng ông muốn sống đến năm 106 tuổi, khi đó tôi khoảng 80 tuổi. Tôi hy vọng mình có thể sống cùng bố mẹ mình. Họ là bạn thân nhất của tôi.

Tôi cũng hứa với người hâm mộ, tôi sẽ tổ chức chương trình lấp đầy một đấu trường thể dục dụng cụ với sự góp mặt của người hâm mộ cho đến khi tôi 70 tuổi, vì vậy tôi phải sống cho đến lúc đó".