BIDV được vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” của Forbes

Ở lần thứ 5 liên tiếp góp mặt trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất này, BIDV được vinh danh với vị trí dẫn đầu về doanh thu trong ngành ngân hàng và xếp thứ 8 về doanh thu trong tổng thể các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm nhận biểu trưng vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” tại sự kiện (Ảnh: BIDV).

Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được Forbes Việt Nam công bố dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, trải qua nhiều vòng với các tiêu chí như: doanh nghiệp có lãi trong năm 2024, doanh thu và vốn hoá tối thiểu 500 tỷ đồng; đánh giá tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE (tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu), ROIC (tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư)…

Số liệu sử dụng để đánh giá là báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. Không chỉ dựa trên số liệu, Forbes Việt Nam còn tiến hành điều tra định tính để đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành.

Năm 2024, phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo của nền kinh tế, sau một năm kinh doanh nỗ lực, đến thời điểm 31/12/2024, BIDV có 3 chỉ tiêu quy mô chính là tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ tín dụng đều vượt trên 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, với tổng tài sản đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng (hơn 100 tỷ USD), BIDV giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô hàng đầu Việt Nam.

Với thế quy mô và năng lực tài chính mạnh, BIDV đã cung ứng hàng triệu tỷ đồng tín dụng để phục vụ sự phát triển của nền kinh tế; trong đó ghi dấu ấn trong việc giữ vị thế hàng đầu thị trường về quy mô tín dụng xanh với hơn 81.000 tỷ đồng, chiếm 12% tổng dư nợ xanh của toàn nền kinh tế.

BIDV cũng là một trong những ngân hàng có kết quả tích cực trong chuyển đổi số, cung cấp nhiều giải pháp, sản phẩm số thông minh cho mọi đối tượng khách hàng, từ doanh nghiệp, tổ chức đến các cá nhân.

Trong năm 2024, BIDV đã được các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng như: Thương hiệu quốc gia, Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới, Top 10 ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 Sao Vàng Đất Việt, Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á, Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng FDI tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng đối tác hàng đầu trong thập kỷ của ADB, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động, Nơi làm việc tốt nhất Châu Á,...

Việc năm thứ 5 liên tiếp được Forbes Việt Nam bình chọn vào nhóm các công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là sự khẳng định cho những nỗ lực của BIDV việc nâng cao chất lượng quản trị, gia tăng hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế của một tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam.