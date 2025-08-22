Đối tượng chuyên “ăn hàng” laptop của sinh viên ở ký túc xá sa lưới

Ngày 22/8, Công an phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Đạt (SN 2004, trú tại xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng), để tiếp tục điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 21/8, Công an phường Hòa Khánh tiếp nhận thông tin báo về cùng lúc xảy ra 4 vụ mất trộm máy tính xách tay của các sinh viên đang cư trú tại Khu ký túc xá phía Tây, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Phan Văn Đạt và tang vật (Ảnh: Công an phường Hòa Khánh).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức vào cuộc kiểm tra, xác minh những nơi xảy ra mất trộm, rà soát, truy xét những nơi có dấu hiệu nghi vấn.

Chỉ trong vòng vài giờ sau đó, Công an phường Hòa Khánh đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm máy tính xách tay tại khu vực ký túc xá là Phan Văn Đạt.

Qua theo dõi, mật phục, đến 10h30 ngày 22/8, Công an phường Hòa Khánh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng này. Tại thời điểm bị bắt giữ, công an phát hiện bên trong ba lô đối tượng mang theo có 2 máy tính xách tay.

Tại trụ sở công an phường, đối tượng Đạt khai 2 máy tính trên là tài sản vừa trộm được tại phòng 527 khu C, Khu ký túc xá phía Tây.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, Đạt khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm máy tính xách tay khác tại Khu ký túc xá phía Tây. Công an phường Hòa Khánh đã thu giữ được 8 máy tính xách tay các loại.

Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp cùng Phòng PC01 Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.