Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cao nhất 26

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.C

Chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn có mức điểm chuẩn 25,55.

Cụ thể điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 2.400 cho 28 ngành, tăng gần 600 so với năm ngoái.

Trong đó ngành có số lượng chỉ tiêu cao nhất là công nghệ sinh học (QHT09) với 190 chỉ tiêu. Ngành có chỉ tiêu thấp nhất là hải dương học (QHT17); tài nguyên và môi trường nước (QHT92); địa chất học (QHT18) với 25 chỉ tiêu.