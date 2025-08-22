Bộ Quốc phòng có thêm một thứ trưởng

Ngày 22/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798 bổ nhiệm nhân sự Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định của Thủ tướng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh năm 1968, quê ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông là cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.