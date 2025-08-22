Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đột ngột qua đời, đồng nghiệp bàng hoàng

Nghệ sĩ đàn tranh Thanh Lê - em gái của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành - cho biết, anh trai qua đời lúc 5h41 sáng 22/8, hưởng thọ 69 tuổi.

Bà chia sẻ, những năm qua, nghệ sĩ Phạm Đức Thành mang nhiều bệnh nền, mỗi tuần phải vào bệnh viện chạy thận ba lần, gần đây lại phát sinh thêm bệnh tim.

"Chỉ vài ngày trước, anh trai tôi vừa được xuất viện, tối qua còn gọi điện sang Đức chuyện trò với tôi. Vậy mà sáng nay, anh đã ra đi đột ngột", nghệ sĩ Thanh Lê nghẹn ngào nói.

Theo kế hoạch, gia đình sẽ đưa thi hài ông về quê nhà Ninh Bình làm lễ tang trước khi hỏa táng. Nghệ sĩ Thanh Lê sẽ từ Đức trở về để cùng người thân lo hậu sự cho anh trai.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa. Nhiều nghệ sĩ gạo cội chia sẻ kỷ niệm gắn bó với ông, đồng thời bày tỏ sự thương tiếc.

Ca sĩ Quốc Đại viết: "Mê tiếng đàn của chú và đây là lần hiếm hoi con được gặp chú. Nay nghe tin chú mất, con thật sự không muốn tin. Nhớ mãi nụ cười thật hiền của chú".

Nghệ sĩ Như Quỳnh, Bảo Chung, Hà Vân… cũng gửi lời tiễn biệt, tiếc thương trước sự ra đi của một tài năng đàn bầu.

Ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ kỷ niệm với nghệ sĩ Phạm Đức Thành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành sinh năm 1956 tại Ninh Bình, là một trong những nghệ sĩ đàn bầu tiêu biểu của Việt Nam. Ông sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, khi mới 4 tuổi đã biết gõ trống chèo, 5 tuổi tập mandolin, 6 tuổi làm quen đàn nhị và đàn bầu.

Giữa nhiều loại nhạc cụ, ông chọn gắn bó với đàn bầu - nhạc cụ một dây độc đáo của dân tộc.

Năm 1974, ông làm việc tại Nhà hát Chèo Việt Nam, sau đó vào TPHCM để học thêm âm nhạc cổ truyền miền Trung, miền Nam. Tháng 10/1983, ông tốt nghiệp thủ khoa ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Hai năm sau đoạt giải Nhất đàn bầu toàn quốc.

Năm 2006, Phạm Đức Thành định cư tại Canada, mở lớp dạy đàn bầu và âm nhạc dân tộc, kiên trì quảng bá tiếng đàn đến bạn bè quốc tế. Ông từng được đài truyền hình ART (Canada) ca ngợi là nghệ sĩ có đóng góp lớn trong việc gìn giữ, phát triển âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Ông cũng tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế, biểu diễn cùng giáo sư Trần Văn Khê, nghệ sĩ tỳ bà nổi tiếng Trung Quốc Liu Fang...

Trong nước, tiếng đàn của ông gắn liền với nhiều tác phẩm quen thuộc, đặc biệt là bản độc tấu Lòng mẹ. Năm 2018, ông tổ chức liveshow lớn đầu tiên tại Việt Nam mang tên Độc huyền cầm ở Nhà hát Lớn Hà Nội.