Bồi đắp và lan tỏa tình đoàn kết Việt Nam - Cuba thông qua âm nhạc

Ngày 20/8, tại Hà Nội, nhằm thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia Việt Nam - Cuba, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác âm nhạc với chủ đề Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị.

Cuộc vận động này là một phần của chương trình 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba, kéo dài 65 ngày (từ 13/8 đến 16/10), nhằm huy động nguồn lực và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia.

Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, phát biểu phát động cuộc thi sáng tác ca khúc "Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị" (Ảnh: Mai Châm).

Buổi lễ phát động cuộc thi sáng tác âm nhạc đã diễn ra trang trọng với sự góp mặt của nhiều đại biểu cấp cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cùng với sự hiện diện đặc biệt của Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ông Rogelio Polanco Fuentes.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhấn mạnh: "Cuộc vận động sáng tác âm nhạc mang tên Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị là một hoạt động văn hóa nhân đạo.

Mục tiêu của Ban tổ chức là huy động các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc trong cả nước cùng sáng tác các ca khúc thể hiện tình cảm thủy chung, đoàn kết, và tinh thần quốc tế cao cả giữa nhân dân Việt Nam và Cuba".

Ông Đỗ Hồng Quân khẳng định đây là sự thể hiện trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ trong việc bồi đắp và lan tỏa tình đoàn kết quốc tế, đặc biệt với nhân dân Cuba anh em. Các ca khúc được khuyến khích sáng tác đa dạng về thể loại, phù hợp với dòng chảy âm nhạc hiện hành tại Việt Nam.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba (Ảnh: Mai Châm).

Cuộc vận động thi sáng tác mở rộng với tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt tuổi tác hay ngành nghề.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày phát động 20/8 đến hết ngày 10/10. Ban tổ chức sẽ tiến hành xét giải từ ngày 10/10 đến ngày 14/10.

Cuộc vận động được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Cuộc vận động sáng tác âm nhạc này không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của các nghệ sĩ, nhạc sĩ trong việc cùng nhân dân cả nước bồi đắp tình đoàn kết quốc tế, đặc biệt là với Cuba – một quốc gia đã từng "hiến dâng cả máu của mình vì Việt Nam" trong những năm tháng khó khăn.

Các tác phẩm nghệ thuật được kỳ vọng sẽ ca ngợi tình chiến đấu, khẳng định sự sát cánh của thế hệ hôm nay với nhân dân và Đảng Cộng sản Cuba, góp phần xây dựng một giá trị tinh thần, một thế giới văn hóa để mãi đồng hành cùng nhân dân Cuba anh em.