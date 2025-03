When life gives you tangerines lên sóng trong tháng 3 này và chỉ sau 4 tập đầu ra mắt, phim đã vươn lên hạng 1 trong top 10 phim được xem nhiều nhất Netflix tại Hàn Quốc. Phim cũng lọt vào top 10 phim được xem nhiều ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trang phê bình phim Rotten Tomatoes dành lời khen When life gives you tangerines là "câu chuyện ngọt ngào nhưng cay đắng", đánh giá phim truyền cảm hứng, thúc đẩy người ta có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"Cốt truyện đơn giản, nhưng được thể hiện hay, diễn xuất tinh tế và khắc họa thực tế một cách sống động", tờ Rotten Tomatoes viết.

"When life gives you tangerines" gây sốt khi vừa lên sóng (Ảnh: Netflix).

When life gives you tangerines kể về cuộc sống của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng). Phim lấy bối cảnh đảo Jeju (Hàn Quốc) những năm 1950 với những thước phim chân thực về cuộc sống trên đảo Jeju.

Phim cũng mang thông điệp về nữ quyền qua việc miêu tả những nhân vật như bà Jeon Kwang Rye (mẹ Ae Sun), Ae Sun và sau này là con gái cô. Phim mở ra cánh cửa tích cực cho những cô gái luôn khát khao theo đuổi ước mơ, được sống là chính mình.

Bên cạnh đó, những câu thoại đậm tính "đời" về mối quan hệ vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình lớn cũng khiến người xem xúc động.

Những tập phim của When life gives you tangerines mang đủ cung bậc như vui vẻ, buồn bã, dằn vặt, hoài niệm. Sự kết hợp ăn ý, tự nhiên của IU và Park Bo Gum cũng là một nhân tố khiến bộ phim thêm hấp dẫn.

When life gives you tangerines là sản phẩm của đạo diễn Kim Won Seok. Đạo diễn từng chia sẻ trong ngày ra mắt giới thiệu phim về khả năng thành công của dự án nhờ phản ứng hóa học giữa IU và Park Bo Gum.

Đạo diễn Kim chia sẻ: "Tôi nghĩ đây sẽ là một trong những cặp đôi giải trí và quyến rũ nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Park Bo Gum thể hiện khía cạnh mới mẻ chưa từng có của bản thân, IU thể hiện tất cả những nét quyến rũ mà cô ấy đã phô diễn trong các tác phẩm trước và hơn thế".

Giám đốc cấp cao của Netflix Hàn Quốc nói thêm: "Người xem sẽ tự hỏi, tại sao họ không hợp tác với nhau sớm hơn?".

Nói về vai diễn mới nhất của mình, nữ ca sĩ IU cho biết: "Tên phim đã phản ánh thông điệp của tác giả. Đó là khi cuộc sống mang đến cho bạn những quả quýt đắng, bạn vẫn có thể biến chúng thành siro quýt và thưởng thức một tách trà quýt ấm áp. Chúng tôi coi bộ phim này như tách trà quýt ấm áp dành cho khán giả, hy vọng nó sẽ mang đến khoảnh khắc tĩnh tâm suy ngẫm về cuộc sống".

When life gives you tangerines được sản xuất với kinh phí 41 triệu USD và phần lớn số tiền được chi cho quay phim, sử dụng hiệu ứng để tạo nên một Jeju vừa thơ mộng vừa chân thực vào thập niên 90.

"Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào nghệ thuật và thậm chí sử dụng công nghệ VFX (hiệu ứng hình ảnh) để bộ phim trông chân thực hơn", đạo diễn cho biết.

When life gives you tangerines có tổng cộng 16 tập và được phát sóng thành nhiều phần hàng tuần. Mỗi tuần phim phát sóng 4 tập, từ ngày 7/3 đến 28/3.

Giám đốc cấp cao của Netflix Hàn Quốc giải thích: "Chúng tôi tin rằng, việc phát hành 4 tập mỗi tuần trong 4 tuần cho phép khán giả tận hưởng trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất".