Nga tìm ra cách đối phó chiến thuật "lấy UAV trị UAV" của Ukraine

UAV trinh sát SKAT-350M (Ảnh: Rostec).

Defense Express đưa tin, Nga đã sử dụng hệ thống né tránh UAV đánh chặn tích hợp trên UAV trinh sát SKAT-350M.

Cụ thể, Nga đang lắp đặt các cảm biến trên UAV trinh sát SKAT-350M để đối phó với UAV FPV phòng không của Ukraine.

Hình ảnh, nhiều khả năng từ một tài liệu giới thiệu, được kênh tình báo chiến trường Potuzhnyi Informator công bố. Nó cho thấy một cảm biến phát hiện UAV FPV đối thủ đang tiếp cận, khiến UAV trinh sát cơ động để né tránh.

Đây được xem là một trong những phản ứng của Nga trước việc Ukraine bắt đầu tăng cường sản xuất UAV đánh chặn.

Đây là giải pháp lý tưởng cho Ukraine vì giá thành rẻ và có thể sản xuất hàng loạt dễ dàng. Để đối phó với UAV giá rẻ của Nga, Ukraine cần UAV đánh chặn với giá tương đương, hoặc thấp hơn, nhằm có thể giúp họ duy trì trong cuộc chiến tiêu hao.

Lợi thế lớn nhất của UAV đánh chặn là độ chính xác với chi phí thấp. Quỹ Prytula công bố rằng mẫu UAV do họ tài trợ từng hạ một chiếc Shahed của Nga với chi phí chỉ dưới 2.000 USD, thấp hơn nhiều so với các tên lửa phòng không giá từ 40.000 đến 100.000 USD.

Ngay từ đầu năm 2025, giới chức quốc phòng Ukraine đã công khai đặt nhiệm vụ phòng thủ chống UAV lên hàng đầu. Tuy nhiên, chỉ đến những tháng gần đây, khi các cuộc tấn công gia tăng, chính phủ mới bắt đầu đẩy nhanh việc đưa các hệ thống UAV đánh chặn vào hoạt động.

“Nhiệm vụ số một: mở rộng và nhân rộng các biện pháp đã chứng minh hiệu quả. Trên hết là tăng số lượng UAV đánh chặn", Không quân Ukraine viết trên Telegram ngày 14/6.

Trước việc Ukraine liên tục cải tiến chiến thuật "lấy UAV trị UAV", Nga cũng nhanh chóng thay đổi để phù hợp với diễn biến phức tạp trên tiền tuyến.

Moscow đã bắt đầu phát triển nhiều biện pháp chống lại UAV đánh chặn, gồm: gây nhiễu; cơ chế né tránh tự động; tăng tốc độ UAV tấn công để vượt qua UAV đánh chặn đối thủ; tích hợp khả năng thay đổi hướng bay để làm rối loạn đối phương.

Việc tích hợp cảm biến trên UAV tấn công sẽ giúp nó nhận ra mối đe dọa đang tiếp cận và tìm cách cơ động để né tránh.

Mặc dù không phương pháp nào đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, nhưng việc UAV cơ động trong khi bay khiến quá trình bắn hạ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Các chuyên gia dự đoán, Ukraine sẽ tiếp tục phải tìm cách cải tiến UAV đánh chặn để thích nghi với các biện pháp của Nga.

Hệ thống né tránh trên SKAT-350M, do Nhà máy Hàng không Izhevsk sản xuất thuộc Tập đoàn Kalashnikov JSC. Việc chúng được sử dụng rộng rãi trong thời gian qua cho thấy khả năng cao là chúng được lắp đặt ngay từ nhà máy.