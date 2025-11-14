Vụ nữ người mẫu Đài Loan tử vong trong bồn tắm: Nghi phạm đã được tại ngoại

Theo cơ quan điều tra, không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng. Vì vậy, ngày 13/11, ca sĩ Namewee - người có mặt tại hiện trường khi sự cố xảy ra - đã được cho tại ngoại sau nhiều ngày bị tạm giam.

Namewee tạm thời được gỡ khỏi diện tình nghi và được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ vẫn có quyền tiến hành các biện pháp pháp lý nếu xuất hiện bằng chứng mới.

Người mẫu Tạ Hữu Tâm vừa qua đời hồi tháng 10 (Ảnh: Weibo).

Ngày 22/10, nữ người mẫu gợi cảm Tạ Hữu Tâm được phát hiện nằm bất động trong bồn tắm của khách sạn. Báo cáo pháp y ban đầu không ghi nhận thương tích ngoài cơ thể, nguyên nhân tạm thời được xác định là ngừng tim đột ngột.

Thời điểm xảy ra sự việc, người ở cùng phòng với nạn nhân là ca sĩ kiêm đạo diễn người Malaysia gốc Hoa Namewee (tên thật Wee Meng Chee, SN 1983).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chín viên thuốc màu xanh nghi là chất cấm. Namewee bị tạm giam hai ngày và bị truy tố ngày 24/10 vì cáo buộc tàng trữ, sử dụng chất cấm, trước khi được tại ngoại.

Đến ngày 5/11, cảnh sát Malaysia bất ngờ nâng cấp vụ việc lên mức án giết người sau khi phát hiện một số chi tiết bất thường trong quá trình điều tra bổ sung. Cơ quan chức năng cũng khẳng định không có dấu hiệu tấn công tình dục, loại trừ khả năng hiếp dâm.

Theo lời khai, Namewee cho biết anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không thành công rồi gọi cấp cứu. Anh khai rằng cả hai đang bàn bạc về một dự án âm nhạc tại khách sạn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay khi được phát hiện, nạn nhân trong tình trạng khỏa thân và bồn tắm không có nước.

Nam ca sĩ Namewee tạm thời được tại ngoại (Ảnh: China Press).

Namewee tự đến trình diện cảnh sát vào ngày 5/11. Theo cơ quan chức năng, kết quả khám nghiệm tử thi dự kiến cần khoảng 3 tháng để hoàn tất. Hồ sơ vụ án sẽ được chuyển ra tòa xét xử theo quy trình pháp lý từ ngày 18/12.

Tạ Hữu Tâm từng làm y tá trước khi chuyển hướng sang nghề người mẫu và sáng tạo nội dung. Cô được truyền thông Đài Loan gọi là “nữ thần điều dưỡng” nhờ phong cách gợi cảm, tự tin và lối sống tích cực. Trên mạng xã hội, cô có hơn 530.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ video về công việc, du lịch và cuộc sống.

Trong khi đó, Namewee là rapper, ca sĩ kiêm đạo diễn nổi tiếng tại Malaysia, đồng thời gây nhiều tranh cãi vì các sản phẩm nghệ thuật có yếu tố nhạy cảm và từng vướng vào một số rắc rối pháp lý.