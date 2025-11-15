NSƯT Hoàng Hải: "Bà xã tôi cũng ghen"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hoàng Hải cho biết, sau 20 năm kể từ khi phim Cảnh sát hình sự phát sóng, anh lại vào vai chiến sĩ công an trong bộ phim mới.

NSƯT Hoàng Hải (phải) và diễn viên Thuỳ Anh tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, trong bộ phim Tường lửa Tràng An, Hoàng Hải vào vai Đại tá Hoàng - Trưởng phòng Điều tra hình sự PC02 - một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, nghiêm khắc nhưng công tâm.

“Tôi xúc động và thấy lạ lẫm khi vào vai chiến sĩ công an trong phim mới. Các tình tiết trong phim giúp khán giả nhận ra một thực tế: Chúng ta rất dễ bị lừa. Hiện nay, những vụ lừa đảo xảy ra rất nhiều với những cuộc gọi mạo danh điện lực, công an… khiến nhiều người mất trắng tài sản khiến bất cứ ai cũng trăn trở.

Thậm chí có những báo cáo cho thấy đã thu hồi về hàng nghìn tỷ đồng từ tay các đối tượng lừa đảo. Khi nghe con số đó, tôi lập tức nghĩ: 1.000 tỷ đồng ấy đồng nghĩa với hàng triệu gia đình từng rơi vào bẫy của tội phạm.

Với chất liệu được chắt lọc từ các chuyên án có thật do Công an TP Hà Nội triệt phá trong năm 2024, phim mang đến góc nhìn chân thực và gai góc nhất về người chiến sĩ công an", Hoàng Hải nói.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, khi anh làm phim dài ngày, bà xã là người ở nhà quán xuyến công việc, lo cho các con. Anh kể: "Khi thấy tôi đi thời gian dài, cô ấy cũng điện thoại hỏi xem khi nào tôi về. Tôi xa nhà thường xuyên nên đôi khi cũng rất áy náy với vợ con. Tuy nhiên, cô ấy cũng động viên, một tay chăm sóc nhà cửa nên tôi yên tâm hơn".

Hoàng Hải tâm sự, thời trẻ vợ chồng anh cũng... ghen nhưng ở bên nhau lâu dài nên anh và vợ thấu hiểu nhau hơn. Hiện tại, họ vun vén cho hạnh phúc, quây quần cùng con, cháu.

"Hồi mới lấy nhau, bà xã cũng ghen đấy. Nhưng tôi cũng luôn biết giới hạn của mình nên cô ấy luôn tin tưởng. Khi chồng không có nhà, cô ấy là người đối nội, đối ngoại và kinh doanh rất giỏi...", Hoàng Hải bộc bạch.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - phát biểu tại buổi ra mắt bộ phim (Ảnh: Ban tổ chức)

Cũng tại sự kiện ra mắt bộ phim mới đây ở Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết Tường lửa Tràng An lấy cảm hứng từ những chuyên án lớn mà đơn vị ông chủ trì hoặc phối hợp triệt phá thời gian qua.

Trong đó nổi bật là chuyên án liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, với tổng tài sản thu giữ và phong tỏa lên tới 5.300 tỷ đồng, bắt giữ 48 người.

Đây là thành công mang tính lịch sử, lần đầu tiên thu hồi được tài sản lớn và bắt giữ toàn bộ nhóm chủ mưu hoạt động từ nước ngoài.

Ngoài NSƯT Hoàng Hải, phim có sự góp mặt của các diễn viên: Doãn Quốc Đam, Quỳnh Châu, Thùy Anh, Trịnh Mai Nguyên, Long Vũ... Tường lửa Tràng An dự kiến có 45 tập, đang phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.