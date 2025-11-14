Bê bối phủ bóng Hoa hậu Hoàn vũ: Một giám đốc bị bắt, thí sinh bị ngộ độc

Giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị bắt tại Thái Lan

Theo tờ Hola!, ông Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Mexico - đã bị bắt giữ tại Thái Lan sau những cáo buộc từ ông Nawat Itsaragrisil, đại diện phía đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025, liên quan đến việc quảng cáo ứng dụng cờ bạc.

Ông Nawat trước đó đã tiến hành hành động pháp lý nhằm làm rõ hoạt động của ứng dụng cờ bạc được cấp phép tại Philippines và là đối tác hành trình chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ theo thỏa thuận với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) tại New York (Mỹ). Tuy nhiên, quảng bá các nền tảng cờ bạc là hành vi bị cấm tại Thái Lan.

Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Mexico (trái) và đại diện Mexico tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu bắt giữ một số cá nhân, trong đó có ông Figueroa. Ông cũng thông báo với đại diện Mexico rằng Giám đốc quốc gia đã bị trục xuất khỏi Thái Lan.

Nữ diễn viên Martha Cristiana - cựu Giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Mexico - đã xác nhận sự việc. Dù MUO và ê-kíp Mexico chưa đưa ra bình luận chính thức, các nguồn tin địa phương cho biết ông Figueroa và nhóm chuyên gia trang điểm đi cùng đã được thả.

Trước đó, ngày 4/11, ông Nawat và đại diện Mexico xảy ra xung đột tại lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia). Vụ việc khiến ông Raúl Rocha - Chủ tịch MUO - và ông Nawat liên tục khẩu chiến trên mạng xã hội. Doanh nhân Raúl Rocha khẳng định sẽ tiến hành kiện tụng.

Song song với ồn ào này, tại Thái Lan, ông Raúl Rocha cũng được mời làm việc để làm rõ các khoản thanh toán liên quan cuộc thi. Theo Thairath, nam doanh nhân người Mexico đang nắm 50% cổ phần MUO, trong khi có tin đồn 50% cổ phần còn lại do JKN Global (công ty sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ) nắm giữ đã được chuyển cho một nhà đầu tư Mỹ gốc Thái.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ bị ngộ độc thực phẩm

Sanly Liu - đại diện Indonesia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Ngày 13/11, Sanly Liu - đại diện Indonesia - cho biết, cô và một số thí sinh khác đã bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình tham gia cuộc thi.

“Tôi vừa bị ngộ độc thực phẩm, nhưng may mắn là đội y tế phản ứng rất nhanh. Tôi buộc phải hủy lịch trình ngay khi có triệu chứng và cảm thấy rất buồn vì không thể tham gia các sự kiện”, cô chia sẻ.

Sanly cho biết thêm một số thí sinh phải nhập viện. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên lo ngại về công tác hậu cần của ban tổ chức.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11 với 123 thí sinh. Ngay khi bắt đầu, cuộc thi vướng nhiều tranh cãi trong khâu tổ chức, làm dấy lên lo ngại về chất lượng sự kiện.

Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang có mặt tại Pattaya tham gia các hoạt động của cuộc thi (Ảnh: MUT).

Đại diện Việt Nam giữ phong độ ổn định

Sau các hoạt động tại Bangkok và Phuket, thí sinh đã di chuyển đến Pattaya để tham gia những sự kiện cuối trước chung kết. Ngày 14/11, các người đẹp sẽ bước vào phần thi áo tắm - một hoạt động có thu phí của khán giả.

Nguyễn Hương Giang - đại diện Việt Nam - gây ấn tượng tốt nhờ sự tự tin, chuyên nghiệp. Cô đang nằm trong nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao tại các hạng mục như: Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa), Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng), People’s Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất và cũng thuộc nhóm thí sinh có độ tuổi cao nhất cuộc thi. Cô cũng là đại diện chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á tại một mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ.