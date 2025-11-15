Đường hàng chục tỷ đồng ì ạch, dân khốn khổ giữa bùn lầy, bụi nắng

Thi công dang dở, đường lầy lội khiến dân và học sinh đi lại khổ sở

Công trình nâng cấp hệ thống đường giao thông và các hạng mục phụ trợ trên tuyến Lạt - Làng Rào, Hương Sơn - Phú Sơn, Đồng Lau - Thung Mòn thuộc địa bàn huyện Tân Kỳ (cũ), tỉnh Nghệ An được khởi công năm 2024.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ (cũ).

Tuyến đường Lạt - Làng Rào ngập trong bùn lầy lội về mùa mưa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Tây Nghệ An.

Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, dự án mới hoàn thiện một số hạng mục qua xã Nghĩa Hành; riêng đoạn qua địa bàn xã Tân Kỳ vẫn còn ngổn ngang, nhiều đoạn thi công dang dở, mặt đường nham nhở, sình lầy. Khi mưa lớn, tuyến đường trở nên trơn trượt, lầy lội, gây khó khăn cho người dân và học sinh khi di chuyển.

Anh Nguyễn Hồng Sơn, người dân xã Tân Kỳ, chia sẻ: “Những ngày mưa lớn, tuyến đường này lầy lội, trơn trượt, có chỗ ngập sâu khiến việc đi lại rất khổ cực. Nhiều hộ dân phải tự mang cuốc, xẻng, dùng ô tô xúc đất, rải tạm để đi lại. Các em học sinh đến trường vất vả, có hôm phải lội bùn cả quãng dài”.

Hầu hết khi được hỏi, người dân xã Tân Kỳ cho biết mỗi khi trời mưa, đoạn đường đang thi công nối từ thị trấn Tân Kỳ cũ vào Làng Rào trở nên trơn trượt, lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhà thầu phối hợp người dân đổ đất, đá tạm để khắc phục đoạn đường lầy lội, đảm bảo việc đi lại (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhiều học sinh Trường Tiểu học và THCS Kỳ Sơn phải lội bùn đến lớp, thậm chí đã xảy ra một số vụ ngã xe trong thời gian qua.

Theo người dân, dù dự án triển khai hơn một năm nhưng nhà thầu chỉ làm việc khoảng 3-4 tháng rồi dừng lại cho đến nay. Nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, bị ảnh hưởng bởi mưa bão, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.

Chính quyền, người dân mong dự án sớm được thúc đẩy tiến độ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường dự án, cây cầu bắc qua tuyến đường Lạt - Làng Rào vẫn còn dang dở, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Các cấu kiện bê tông, cốt thép trơ trọi giữa công trường, một số vị trí bắt đầu rỉ sét, bong tróc.

Dưới lòng suối, trụ cầu mới được thi công phần đế và thân, chưa có kết cấu liên kết mặt cầu. Nhiều dầm bê tông chỉ phủ bạt tạm bợ, lộ rõ cốt thép rỉ sét khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình.

Dầm bê tông cốt thép lộ thiên, không được bảo quản tốt nên đã rỉ sét… (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết dự án đường Lạt - Làng Rào ban đầu do UBND huyện Tân Kỳ cũ làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, vì tuyến đường đi qua nhiều xã và vượt quá thẩm quyền quản lý của cấp xã, tỉnh đã quyết định thu hồi và giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

“Đoạn tuyến qua địa bàn xã hiện còn khoảng 1km chưa hoàn thiện. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống lại lầy lội, việc đi lại rất khó khăn”, ông Sơn cho biết.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri cuối tháng 8, xã đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh của bà con về tình trạng hư hỏng, chưa xong của tuyến đường. UBND xã đã báo cáo tỉnh và Sở Xây dựng, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo an toàn giao thông.

“Mới đây, sau đợt mưa lớn, bà con bức xúc, phản ánh mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chúng tôi đã ghi nhận và đề nghị nhà thầu xử lý tạm để giảm bớt khó khăn. Chính quyền và người dân đều mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, đẩy nhanh tiến độ dự án để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn”, ông Sơn nói.

Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi công, chất lượng nền đường, tiến độ chính thức thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng - cơ quan chủ đầu tư hiện nay, cần sớm được làm rõ để ổn định việc đi lại của người dân.