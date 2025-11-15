Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM

Ngày 15/11, Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) điều tra vụ người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Khu vực xảy ra vụ nghi vấn giết người, cướp tài sản (Ảnh: T.T.).

Trước đó, khoảng 9h ngày 14/11, người thân phát hiện bà L.H.Q. (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc) tử vong trong vườn nhà, trên cơ thể có nhiều vết thương, vòng tay và khuyên tai bằng vàng biến mất.

Nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhà chức trách xác định sau khi bà Q. đi ra vườn, có một người đàn ông hàng xóm tên P. (SN 1966) đi phía sau. Tuy nhiên, camera không ghi nhận đến khu vực xảy ra vụ án.

Cảnh sát đã đưa ông P. về trụ sở để đấu tranh, làm rõ lý do vì sao người này xuất hiện tại vườn nhà nạn nhân.