Tổng thống Mỹ đảo ngược chính sách, giảm thuế quan với hàng loạt nông sản

Động thái giảm thuế của ông Trump đến trong bối cảnh giá cả tiêu dùng ở Mỹ với các mặt hàng nông sản thiết yếu tăng trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 đã giảm thuế quan đối với hàng chục mặt hàng thực phẩm, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như cafe, thịt bò, cà chua và chuối, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí thực phẩm tăng cao.

Theo Reuters, các miễn trừ mới đánh dấu một sự đảo ngược rõ rệt trong chính sách thuế của ông Trump đối với hàng loạt mặt hàng nông sản thiết yếu với người dân Mỹ.

Trước đó, đảng Dân chủ đã giành một loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang và địa phương ở Virginia, New Jersey và thành phố New York, nơi vấn đề chi phí sinh hoạt là chủ đề trọng tâm.

Chính quyền ông Trump đã công bố các thỏa thuận thương mại khung vào ngày 13/11, những thỏa thuận khi được hoàn tất sẽ xóa bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng thực phẩm và hàng hóa khác từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador, và các quan chức Mỹ đang hướng đến những thỏa thuận bổ sung trước cuối năm nay.

Danh sách ngày 14/11 bao gồm các sản phẩm mà người tiêu dùng Mỹ thường xuyên mua để phục vụ bữa ăn gia đình, nhiều mặt hàng trong số này đã ghi nhận mức tăng giá theo năm ở mức 2 chữ số.

Theo dữ liệu mới nhất của tháng 9, thịt bò xay đắt hơn gần 13%, theo số liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), và giá bít tết cao hơn gần 17% so với một năm trước. Giá chuối cao hơn khoảng 7%, trong khi cà chua cao hơn 1%. Tổng chi phí cho thực phẩm dùng tại nhà đã tăng 2,7% trong tháng 9.

Những tuần gần đây, ông Trump tập trung hoàn toàn vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời khẳng định rằng bất kỳ chi phí nào tăng lên đều bắt nguồn từ các chính sách mà cựu Tổng thống Joe Biden ban hành, chứ không phải từ chính sách thuế quan của ông.