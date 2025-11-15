Geely Coolray ưu đãi lên đến 80 triệu đồng, mua xe đón Tết chỉ từ 499 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đang vào đợt chạy nước rút cùng mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Geely Việt Nam ra mắt chương trình ưu đãi mang đến cơ hội sở hữu xe mới tối ưu cho khách hàng trước thềm Tết Nguyên Đán.

Trong đó, mẫu CUV Coolray với mức giảm trực tiếp đưa giá xe về mức chỉ từ 499 triệu đồng, kèm theo hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đây sẽ là một cú hích tài chính lớn giúp người mua dễ dàng sở hữu xe trước Tết.

Chương trình ưu đãi cuối năm của Geely cho mẫu Coolray (Ảnh: Geely Việt Nam).

Sau khi áp dụng mức giảm trực tiếp 29-39 triệu đồng, giá bán lẻ của ba phiên bản Coolray như sau: Standard 499 triệu đồng; Premium 539 triệu đồng và Flagship 599 triệu đồng. Mức giá khởi điểm từ 499 triệu đồng đã giúp Coolray trở thành chiếc CUV có giá sở hữu ban đầu cạnh tranh.

Geely Coolray sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, trẻ trung (Ảnh: Geely Việt Nam).

Để việc "lên đời" xe mới được nhẹ nhàng, Geely tiếp tục hỗ trợ 50% Lệ phí trước bạ cho các khách hàng. Khoản hỗ trợ tài chính này tùy thuộc vào phiên bản và khu vực đăng ký, có giá trị từ khoảng 27-37 triệu đồng, cùng 1 năm Bảo hiểm vật chất - tương đương 1% giá trị xe, mang lại sự an tâm cho chủ xe trong năm đầu tiên sử dụng.

Cộng dồn các yếu tố, tổng ưu đãi tài chính dành cho người mua Coolray lên đến 80 triệu đồng.

Geely Coolray

Là cái tên khá mới mẻ tại Việt Nam song Geely Coolray đã được đông đảo người dùng đón nhận. Theo thông tin từ Geely, hãng đã đạt doanh số hơn 1 triệu chiếc Geely Coolray trên toàn cầu. Kết quả này đến từ chính thiết kế, hiệu năng và công nghệ vượt trội của mẫu xe.

Về thiết kế, mẫu xế ăn khách nhà Geely sở hữu lưới tản nhiệt cosmos ấn tượng, cụm đèn pha LED cùng mui xe dốc ngược về sau tạo nên phom dáng Coupe SUV năng động.

Khoang cabin là một không gian công nghệ cao với màn hình kép tích hợp liền mạch (đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch) cùng cần số điện tử lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu. Ghế bọc da thể thao ôm sát, kết hợp vô lăng D-Cut đa chức năng tạo cảm giác lái chuẩn mực, năng động.

Geely Coolray phiên bản Flagship có giá bán niêm yết 599 triệu đồng (Ảnh: Geely Việt Nam).

Chi tiết nội, ngoại thất trên Geely Coolray (Ảnh: Geely Việt Nam).

Điểm cộng lớn của Geely Coolray là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama (trên bản Flagship) và hệ thống điều hòa tự động, mang đến sự tiện nghi, hiện đại và cảm giác thoải mái, thoáng đãng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Với Coolray, Geely đã trang bị một động cơ mạnh mẽ để thỏa mãn những người yêu thích cảm giác lái. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo, sản sinh công suất ấn tượng 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 255 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT), mang lại khả năng tăng tốc vượt trội và sự linh hoạt đáng nể trong môi trường đô thị.

Coolray còn là mẫu SUV được chế tạo trên kiến trúc mô đun phân khúc B tiên tiến (BMA) của Geely. Nền tảng cải tiến này ưu tiên hiệu suất xử lý, đảm bảo trải nghiệm lái xe được tối ưu hóa tối đa trong nhiều điều kiện đường xá khác nhau.

Minh hoạt một tính năng an toàn trên Geely Coolray (Ảnh: Geely Việt Nam).

Bên cạnh đó, mẫu xe được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn chủ động (ADAS) tiên tiến. Từ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, camera 360 độ siêu nét, cho đến cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp tự động - tất cả đều được tích hợp để đảm bảo sự an tâm cho khách hàng và gia đình trên hành trình cuối năm.

Không chỉ Coolray, các mẫu xe cao cấp khác của Geely cũng nhận được ưu đãi thiết thực, từ chiết khấu tiền mặt lên đến 115 triệu đồng cho Monjaro bản Premium, gói quà tặng công nghệ bao gồm sạc 7KW, cho đến chiết khấu tiền mặt cho EX5.

Ba mẫu xe Geely Coolray, EX5, Monjano hiện được phân phối bởi Tasco Auto - đơn vị phân phối uy tín hàng đầu với gần 40 showroom, 100 xưởng dịch vụ chất lượng cao. Khách hàng còn tận hưởng giá trị cộng thêm từ chương trình VETC Loyalty trong hệ sinh thái của Tasco, tối đa hóa lợi ích và trải nghiệm sở hữu xe lâu dài.