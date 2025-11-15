Lan Khuê nói về đam mê hàng hiệu và bí quyết tỏa sáng trên sàn diễn

Tối 14/11, siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện đầy quyền lực tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (VIFW) Thu - Đông 2025. Cô khoác trên mình bộ váy đỏ nổi bật, cắt xẻ táo bạo nằm trong bộ sưu tập (BST) The color of moonlight (Sắc màu của ánh trăng) do nhà thiết kế (NTK) Hứa Lê Đức Anh và stylist (nhà tạo mẫu) Lê Minh Ngọc thực hiện.

Đảm nhận vai trò vedette (kết màn), Lan Khuê (tên đầy đủ Trần Ngọc Lan Khuê, SN 1992, từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 và lọt top 14 Hoa hậu Thế giới 2015) khép lại BST một cách đầy ấn tượng. Mỗi bước đi đều toát lên thần thái quyền lực, sang trọng và cuốn hút, khiến khán giả không thể rời mắt.

Bộ trang phục với phần ngực khoét sâu và chân váy chất liệu xuyên thấu vừa giúp cô khoe trọn đôi chân dài, uyển chuyển theo từng bước đi, vừa toát lên vẻ quyến rũ. Mái tóc màu cam nổi bật cùng thần thái tự tin, dứt khoát đã tạo nên điểm nhấn ngoạn mục.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lan Khuê cho biết: “Bộ trang phục hôm nay giúp tôi khoe trọn lợi thế bản thân và cảm nhận tinh thần phóng khoáng, giàu năng lượng của BST”.

Người đẹp cũng tiết lộ màu sắc yêu thích là đỏ, phù hợp với cá tính năng động của cô.

Là siêu mẫu nổi tiếng với niềm đam mê hàng hiệu, Lan Khuê luôn thể hiện sự nhạy bén với các xu hướng thông qua cách phối đồ hàng ngày. Cô sở hữu tủ đồ đắt giá, gồm các thương hiệu cao cấp như Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Gucci...

Khi được hỏi về việc có tài sản "khủng" để chơi hàng hiệu, liệu có còn đam mê nghề người mẫu nữa hay không, Lan Khuê thẳng thắn chia sẻ: “Tôi luôn yêu thích những bộ cánh ấn tượng, nhưng công việc và các sở thích riêng là 2 lĩnh vực tách biệt. Tôi lựa chọn trang phục và phụ kiện theo gu cá nhân, nhưng luôn đặt công việc lên hàng đầu”.

Cô nhấn mạnh: “Việc bạn có bao nhiêu chiếc túi hay đôi giày cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Sự tập trung và chuyên tâm mới là yếu tố giúp tôi tỏa sáng trên sàn diễn và khẳng định bản thân”.

Lan Khuê biết cách biến mỗi bộ trang phục thành tuyên ngôn phong cách riêng.

Trong màn trình diễn hôm nay, cô tự tin nổi bật trên sàn diễn, kết hợp phong thái cuốn hút, để lại ấn tượng khó quên và khiến khán giả không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Lan Khuê gây chú ý với mái tóc cam nổi bật, thần thái ấn tượng (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Ngoài Lan Khuê, màn trình diễn còn có sự xuất hiện của dàn người mẫu nổi bật, bao gồm Nàng Mơ và Bảo Ngọc – 2 gương mặt bước ra từ chương trình Vietnam's Next Top Model 2025.

Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006), gương mặt mở màn (first face) của BST, sải bước tự tin và nổi bật. Cô là người mẫu trẻ nổi tiếng từ TikTok, được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vẻ đẹp trong trẻo, năng lượng tích cực và sự dấn thân vào làng giải trí.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô là khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2025. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa giải, Nàng Mơ nhanh chóng được xem là một "hạt giống tiềm năng" của làng mốt Việt, dù vẫn còn vấp phải một số ý kiến trái chiều về chuyên môn. Cô gây ấn tượng với sự tự tin và bản lĩnh, chứng minh nỗ lực theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp.

Với làn da trắng sáng, Nàng Mơ được khán giả nhận xét là rất phù hợp với tông màu tím pastel của thiết kế.

BST còn có sự tham gia của Nguyễn Thùy Vi, thí sinh lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, người từng giành giải Người đẹp Biển và Best Body (thí sinh có hình thể đẹp nhất).

Bảo Ngọc (SN 2005, quê Đồng Tháp, cao 1,78m), Á quân Vietnam's Next Top Model 2025, cũng góp mặt. Cô sở hữu nét đẹp hiện đại, gương mặt sáng và phong thái chuyên nghiệp.

Màn ra mắt BST The color of moonlight của NTK Hứa Lê Đức Anh và stylist Lê Minh Ngọc nhận được nhiều lời khen ngợi về độ mãn nhãn của cả sản phẩm và dàn chân dài tham gia trình diễn.