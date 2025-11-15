Tổng thống Trump hòa giải căng thẳng Campuchia - Thái Lan

Từ trái qua phải: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao các văn bản trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10 (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Trump đã có các cuộc điện đàm với Thái Lan và Campuchia, trong nỗ lực làm trung gian hòa giải cho xung đột gần đây", Nhà Trắng thông báo vào ngày 14/11.

"Tổng thống Trump cũng phối hợp với Malaysia để hỗ trợ chấm dứt bạo lực”, Nhà Trắng cho biết thêm.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận ông đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump, đồng thời nói với nhà lãnh đạo Mỹ về thiện chí của Campuchia và Thái Lan trong việc tiếp tục lựa chọn "đối thoại và ngoại giao" sau các vụ việc căng thẳng mới nhất giữa hai nước láng giềng.

"Tôi nhấn mạnh rằng cả hai nước đã rút quân khỏi biên giới theo đúng phương án đã thống nhất trong Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur", ông Anwar nói.

“Tôi hoan nghênh vai trò tích cực của Tổng thống Trump trong việc tiếp cận Thủ tướng Campuchia và Thái Lan để đảm bảo mọi bất đồng đều được giải quyết một cách có trật tự… nhằm bảo vệ sự ổn định và hòa hợp trong khu vực”, nhà lãnh đạo Malaysia cho biết thêm.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan hôm qua nói rằng Malaysia sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Campuchia sau những căng thẳng gia tăng dọc biên giới chung của hai nước.