Hoàng Thuỳ Linh công khai ảnh nắm tay, tình tứ bên Đen Vâu

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thuỳ Linh gây chú ý khi đăng ảnh loạt hình ảnh biểu diễn trong đêm nhạc tại Quảng Ninh, trong đó có một số bức ảnh chụp cùng Đen Vâu.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh mặc trang phục đồng điệu, nắm tay, tình tứ trên sân khấu ở Quảng Ninh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, cặp đôi diện trang phục màu xanh đồng điệu và trình diễn ca khúc Vị nhà trên sân khấu. Khi hát, Đen Vâu nắm chặt tay Hoàng Thùy Linh. Cả hai còn thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ dành cho nhau.

Trong các clip được chia sẻ trên mạng xã hội, khi nhìn thấy Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh nắm tay nhau, dưới hàng ghế, khán giả nhiều lần reo hò, phấn khích.

Tại sự kiện, Hoàng Thuỳ Linh nói: “Đây là giây phút Linh mong chờ lâu lắm rồi. Mỗi lần trở về Quảng Ninh là như trở về nhà, cùng hát với những người thân của mình”.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, cặp đôi gắn bó với nhau đã lâu. Bố mẹ của Đen Vâu rất yêu quý Hoàng Thuỳ Linh và coi cô như con gái. Vì thế, khán giả mong chờ ngày cặp đôi công khai tình cảm của mình.

Trước đó vào ngày 26/8, Hoàng Thùy Linh cũng làm nhiều người "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ bức ảnh đứng bên cạnh Đen Vâu tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. Đây là lần đầu tiên, Hoàng Thùy Linh công khai xuất hiện bên Đen Vâu.

Ngày 15/8, hình ảnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu xuất hiện bên cặp song sinh gây xôn xao mạng xã hội. Trong những bức ảnh được lan truyền, hai nghệ sĩ được cho là cùng xuất hiện và chăm sóc cặp song sinh tại quê nhà ở Tam Đảo. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ không lên tiếng về sự việc.

Tại buổi luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành dịp 2/9 vừa qua, khi phóng viên Dân trí hỏi Hoàng Thùy Linh về những tin đồn xung quanh mình, nữ ca sĩ từ chối trả lời và muốn tập trung vào việc luyện tập diễu hành.

Hoàng Thuỳ Linh lần đầu đăng ảnh chung với Đen Vâu tại sự kiện sáng 26/8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lần đầu hợp tác trong MV Làm gì phải hốt (năm 2020) cùng JustaTee. Hai năm sau, họ tiếp tục xuất hiện chung trong Gieo quẻ, tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Từ thời điểm đó, tin đồn về mối quan hệ của 2 nghệ sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý đặc biệt, từ việc đã ăn hỏi đến sinh con... nhưng cô và Đen Vâu luôn giữ im lặng.