Nga cảnh báo chiến tuyến của Ukraine sụp đổ

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

“Việc quân đội bị bao vây có thể khiến toàn bộ chiến tuyến của Ukraine sụp đổ, điều này có thể dẫn đến những tổn thất lãnh thổ mới”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram ngày 14/11.

Ông cũng cho rằng vị thế của quân đội Ukraine đang xấu đi từng ngày và Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do các cuộc tấn công của Nga gây ra, với tình trạng mất điện thường xuyên và các vấn đề về sưởi ấm.

“Trong ngành năng lượng, tình trạng hư hại do các đòn tấn công của Nga đang ngày càng trầm trọng hơn. Hiện tại đèn vẫn còn sáng, nhưng đã có gián đoạn. Tình hình sưởi ấm thì rất tệ”, ông nói.

Nga đang tập trung vào mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine và Zaporizhia ở miền Nam. Theo quân đội Ukraine, Nga được cho là đang triển khai khoảng 150.000 quân quanh Pokrovsk, hàng trăm lính Nga đã xâm nhập vào trong thành phố và giao tranh cận chiến với lực lượng Ukraine.

Moscow tuyên bố đã bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk, song Kiev bác bỏ dù thừa nhận tình hình ở đây rất khó khăn.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 13/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Ông lưu ý, Nga đang tìm kiếm một chiến thắng ở Pokrovsk để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Mỹ.

“Nga muốn giành chiến thắng ở Pokrovsk để cố thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nên rút khỏi toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk, nhằm chấm dứt xung đột”, Tổng thống Zelensky giải thích.

Ông Zelensky nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến việc rút quân đều do các chỉ huy chiến trường tự đưa ra.

“Không ai bị ép phải hy sinh vì những đống đổ nát. Tôi sẽ ủng hộ binh sĩ của chúng ta, đặc biệt là các chỉ huy đang có mặt ở đó, họ biết cách kiểm soát tình hình. Nếu cái giá phải trả là quá lớn, thì điều quan trọng nhất đối với chúng ta là sinh mạng của các binh sĩ”, ông Zelensky nói.