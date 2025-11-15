Phụ huynh TPHCM "soi" bếp ăn bán trú, ăn thử bữa trưa của con ở trường

Phụ huynh vào tận bếp, ăn từng món

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú, nhiều trường học tại TPHCM đã chọn cách “mở cửa bếp ăn”, mời cha mẹ trực tiếp xem - nếm - đánh giá món ăn của con. Hoạt động trải nghiệm này nhanh chóng nhận được hưởng ứng lớn.

Dậy từ sớm để trực tiếp vào tham quan quy trình tiếp nhận, chế biến thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường học, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, phụ huynh của hai bé học lớp 1 và lớp 2, Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TPHCM) chăm chú từng công đoạn.

Phụ huynh Trường Tiểu học Hiệp Tân tham quan bếp ăn bán trú (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Người mẹ trẻ dành nhiều thời gian quan sát từ quy trình vận hành bếp một chiều, đến khâu sơ chế, nấu nướng cho cả học sinh và giáo viên.

Trong bối cảnh lo lắng về an toàn thực phẩm đang lan truyền, trải nghiệm thực tế đã mang lại sự an tâm cho chị Trang.

“Khi đi quan sát bếp, các vật dụng, ngóc ngách đều gọn gàng, sạch sẽ, điều này phải được diễn ra đều đặn hằng ngày, chứ không phải là chỉ ngày hôm nay mới có sự chuẩn bị. Các cô làm rất là thuần thục theo quy trình”, chị Trang chia sẻ.

Chị bày tỏ mong muốn trường nào cũng tổ chức bếp ăn ngay tại cơ sở bởi như vậy lãnh đạo trường sẽ giám sát chặt chẽ hơn, không mất nhiều thời gian di chuyển thì thức ăn sẽ không bị tác động bởi yếu tố thời gian, hạn chế sự xâm nhập vi khuẩn.

Điều khiến chị Trang bất ngờ nhất đến từ thói quen ăn uống của con. Chị kể: “Ở nhà bé rất kén ăn, hầu như chỉ ăn ngũ cốc và cá thôi. Nhưng đến trường, bé ăn được thịt kho, rau xào, canh, ăn được đầy đủ các món luôn! Bé phải ăn hết phần ăn của mình để đảm bảo dinh dưỡng và cân nặng”.

Chị Huyền Trang được trực tiếp theo dõi bữa ăn của con tại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chị Ngọc Yến, phụ huynh Trường Mầm non 19/5 Thành phố (phường Tân Định, TPHCM), cho biết là thành viên trong ban đại diện phụ huynh, chị được tham quan, giám sát bếp ăn trường học, xem các thông tin thực phẩm cung cấp trong bữa ăn của trẻ.

Theo chị Yến, những việc làm minh bạch, công khai bếp ăn, bữa ăn cho trẻ khiến phụ huynh an tâm khi gửi con cả ngày ở trường, góp phần xây dựng trường học thân thiện, trường học hạnh phúc.

Công khai là cách tạo niềm tin tốt nhất

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, chia sẻ việc tổ chức các hoạt động công khai chất lượng bữa ăn là hoạt động thường niên của trường. Thực đơn, số lượng… được niêm yết trên bảng tin ngay cổng ra vào trường, trên website.

Không chỉ được trực tiếp kiểm tra bếp ăn, hoạt động mở rộng hơn khi nhà trường công khai các đơn vị cung ứng thực phẩm, giao ban hàng tháng, tổ chức hỏi đáp trực tiếp và mời phụ huynh dùng bữa để đánh giá chất lượng bữa ăn của học sinh.

Phụ huynh trải nghiệm suất ăn bán trú tại trường học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

“Với tiêu chí an toàn sức khỏe học đường, từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp, tổ chức nấu ăn đến đầu ra là từng suất ăn đều được giám sát cẩn trọng và vệ sinh an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Nhà trường chú trọng việc lên thực đơn để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh theo từng độ tuổi”, bà Nguyệt nói.

Tương tự, Trường Mầm non 19/5 Thành phố, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Nguyễn Hiền… cũng tổ chức nhiều hoạt động để phụ huynh được trải nghiệm cùng con.

Theo lãnh đạo Trường Mầm non 19/5 Thành phố, để phụ huynh yên tâm về bữa ăn của trẻ an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, nhà trường công khai bữa ăn, công khai thực đơn, đơn vị cung cấp thực phẩm qua eNetViet, bảng thông tin trường học.

Trường học công khai thực đơn hàng tuần theo quy định (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đồng thời, nhà trường có tủ lạnh trưng bày đồ ăn thực tế mà trẻ ăn vào mỗi bữa sáng, trưa, xế… đúng món ăn, đồ uống thực tế với khẩu phần của trẻ. Tủ lạnh để ngay ngoài sảnh ra vào để mỗi phụ huynh đều có thể dễ dàng quan sát mỗi buổi sáng, chiều khi đưa rước con đi học.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức đa dạng hoạt động để phụ huynh tham quan, giám sát bếp ăn, nơi chế biến các món ăn của trẻ để nắm quy trình chế biến, hiểu về nguồn gốc thực phẩm, công khai các nhãn hàng, đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường học.