Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được fan “xúi” tái hợp, lý do dần hé lộ

Chủ đề tái hợp bất ngờ bùng lên sau khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải bài viết đặc biệt nhắc đến Angelababy.

Theo đó, vợ chồng em họ nam diễn viên vừa tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con trai. Huỳnh Hiểu Minh đưa con trai Tiểu Hải Miên đến dự. Dù không xuất hiện, Angelababy vẫn gửi quà mừng sinh nhật, đó là một chiếc vòng tay vàng trị giá khoảng 12.000 NDT (gần 45 triệu đồng).

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được người hâm mộ ủng hộ tái hợp sau 3 năm xác nhận ly hôn (Ảnh: Sina).

Điều đáng chú ý, món quà được gửi dưới danh nghĩa của con trai. Bài đăng cảm ơn từ em dâu họ của Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng khen ngợi Angelababy tinh tế, cư xử văn minh và vẫn giữ quan hệ tốt với gia đình chồng cũ.

Theo truyền thông Trung Quốc, các thành viên trong gia đình Huỳnh Hiểu Minh vẫn rất quý mến Angelababy. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến cùng ngày, 62% cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ hai người tái hợp.

Lộ nguyên nhân khiến cặp sao ly hôn

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thông báo ly hôn vào tháng 1/2022, khép lại cuộc hôn nhân từng được xem là “cổ tích” của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi được cho là đã rạn nứt từ năm 2018, hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2021 trước khi công khai với công chúng.

Năm 2024, doanh nhân Yêu Quái, người sáng lập tập đoàn Zhengyi (Trung Quốc), từng tiết lộ trên sóng livestream (phát sóng trực tuyến) rằng nguyên nhân tan vỡ không phải do người thứ ba mà là xung đột tài chính.

Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh từng giúp vợ có nhiều cơ hội làm việc, còn Angelababy hỗ trợ chồng trong kinh doanh. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi nam diễn viên bị thua lỗ và vướng nghi án trốn thuế vào năm 2018.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sohu).

Theo thỏa thuận ly hôn, cả hai thống nhất 3 điều khoản: Không tranh chấp tài sản, không tranh cãi quyền nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Sau thông báo, họ xóa toàn bộ hình ảnh, bài đăng liên quan đến nhau và cắt đứt liên hệ.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ

Sau khi chia tay, Huỳnh Hiểu Minh dính tin đồn tình cảm với hot girl mạng xã hội Trung Quốc Diệp Kha và thậm chí được cho là có con riêng. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, mối quan hệ này đã kết thúc vào đầu năm nay do gia đình nam diễn viên không chấp nhận Diệp Kha.

Cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh thất vọng khi những thông tin đời tư của Diệp Kha và cách hành xử của cô trước khủng hoảng truyền thông vào năm 2024 được công khai.

Một nguồn tin khác cho biết, cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn mong con trai tái hợp với Angelababy, xem cô là người vợ phù hợp nhất với con trai họ. Dù đã ly hôn 3 năm, ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh ở Thanh Đảo (Trung Quốc).

Gia đình Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của anh và Angelababy tại nhà (Ảnh: Sina).

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Trung Quốc. Họ hẹn hò từ năm 2010, công khai mối quan hệ năm 2014 và tổ chức “đám cưới thế kỷ của làng giải trí châu Á” ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2015. Hôn lễ được cho là tiêu tốn gần 200 triệu NDT (khoảng 740 tỷ đồng).

Trong thời gian chung sống, sự nghiệp của Angelababy thăng hoa, trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu và chương trình truyền hình lớn. Sau ly hôn, cô sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, tập trung chăm sóc con trai và tham gia các dự án thời trang, giải trí.

Năm 2023, khi tham gia chương trình Tín hiệu trái tim 5, Angelababy úp mở lý do ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.

Nữ diễn viên giải thích, chuyện tình trước đây cũng bắt đầu tốt đẹp nhưng dần nảy sinh nhiều bất hòa, cả hai thường xuyên cãi vã rồi chia tay. Mỹ nhân Hoa ngữ cũng thừa nhận, sau cuộc hôn nhân ồn ào, cô ngại bước vào mối quan hệ mới.