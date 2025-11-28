Thẩm quyền quyết định nâng lương đối với chủ tịch HĐND xã?

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, bà N.T.M.P (Tuyên Quang) thắc mắc cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện nâng bậc lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong đó, tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư này đã quy định: "Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao cấp)".

Vì vậy, việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý công tác cán bộ. Bộ Nội vụ đề nghị bà P. liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp chi tiết.