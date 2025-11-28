Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games thay đổi, VFF lên tiếng
(Dân trí) - Theo lịch thi đấu mới của nội dung bóng đá nam SEA Games 33, thời gian và địa điểm thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam có một số thay đổi. Dù vậy, VFF cho biết chúng ta không hề bị động.
U22 Campuchia rút khỏi môn bóng đá, khiến cho nội dung bóng đá nam của SEA Games 33 chỉ còn 9 đội tham dự. 9 đội này được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội.
Trước đó, khi U22 Campuchia chưa rút, bảng duy nhất có 4 đội là bảng C của U22 Indonesia, Singapore, Myanmar và Philippines. Sau khi U22 Campuchia rút lui, U22 Singapore được điều chuyển sang bảng A, bên cạnh chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Timor Leste.
Về phía bảng B của U22 Việt Nam, Malaysia và Lào, bảng đấu này được chuyển từ tỉnh miền Nam Thái Lan Songkhla đến Bangkok (thành phố thuộc miền Trung), do miền Nam Thái Lan vừa trải qua đợt ngập lụt nặng.
U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Rajamangala, chung sân với các đội thuộc bảng A của chủ nhà U22 Thái Lan. Thay vì thi đấu trận mở màn bảng B vào ngày 4/12, U22 Việt Nam sẽ thi đấu sớm hơn một ngày, gặp U22 Lào vào ngày 3/12.
Về những thay đổi này, website chính thức VFF sáng nay (28/11) thông tin: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chủ động lên phương án, nhằm bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển U22 Việt Nam”.
“Bộ phận tiền trạm của VFF sẽ có mặt tại Bangkok từ ngày 30/11 để tiến hành kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân thi đấu và các yêu cầu hậu cần có liên quan. Việc làm này nhằm hỗ trợ tối đa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33”, trang chủ của VFF thông tin thêm.
Cũng theo thông tin từ phía VFF, U22 Việt Nam sẽ di chuyển từ TPHCM sang Bangkok vào ngày 1/12, tức hai ngày trước khi bóng lăn ở trận U22 Việt Nam – U22 Lào.
Thuận lợi cho U22 Việt Nam sau khi Ban tổ chức SEA Games đổi lịch và đổi địa điểm thi đấu ở chỗ, chúng ta chỉ di chuyển một quãng đường khá ngắn từ TPHCM đến Bangkok, mà không cần di chuyển tiếp đến Songkhla (cách Bangkok gần 1.000km), như kế hoạch cũ.
Thái Lan sẽ bồi thường thiệt hại cho các đoàn thể thao vì việc dời địa điểm thi đấu
Ông Chaiphak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Oympic Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33, cho biết chủ nhà Thái Lan sẽ bồi thường về mặt tài chính cho các đoàn và các đội tuyển buộc phải dời địa điểm thi đấu từ Songkhla đến Bangkok.
Lý do của việc bồi thường này được nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport tiết lộ: “Thái Lan, với tư cách là chủ nhà, sẽ xem xét cách thức bồi thường cho các đoàn thể thao của các quốc gia, vì mỗi đoàn thể thao đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại Songkhla, dẫn đến chi phí bị chênh lệch đáng kể sau khi buộc phải dời địa điểm thi đấu”.
“Mặc dù lũ lụt tại Songkhla là một vụ việc bất ngờ và bất khả kháng, nhưng với tư cách là một quốc gia chủ nhà có trách nhiệm, Thái Lan luôn quan tâm và bồi thường cho từng đoàn thể thao của các quốc gia tốt nhất trong khả năng có thể. Các cuộc thảo luận sắp tới sẽ đi tìm giải pháp cho vấn đề này”, Siam Sport thông tin thêm.