Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games thay đổi, VFF lên tiếng

U22 Campuchia rút khỏi môn bóng đá, khiến cho nội dung bóng đá nam của SEA Games 33 chỉ còn 9 đội tham dự. 9 đội này được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội.

Trước đó, khi U22 Campuchia chưa rút, bảng duy nhất có 4 đội là bảng C của U22 Indonesia, Singapore, Myanmar và Philippines. Sau khi U22 Campuchia rút lui, U22 Singapore được điều chuyển sang bảng A, bên cạnh chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Timor Leste.

U22 Việt Nam sẽ từ TPHCM sang Bangkok vào ngày 1/12 (Ảnh: VFF).

Về phía bảng B của U22 Việt Nam, Malaysia và Lào, bảng đấu này được chuyển từ tỉnh miền Nam Thái Lan Songkhla đến Bangkok (thành phố thuộc miền Trung), do miền Nam Thái Lan vừa trải qua đợt ngập lụt nặng.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Rajamangala, chung sân với các đội thuộc bảng A của chủ nhà U22 Thái Lan. Thay vì thi đấu trận mở màn bảng B vào ngày 4/12, U22 Việt Nam sẽ thi đấu sớm hơn một ngày, gặp U22 Lào vào ngày 3/12.

Về những thay đổi này, website chính thức VFF sáng nay (28/11) thông tin: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chủ động lên phương án, nhằm bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển U22 Việt Nam”.

“Bộ phận tiền trạm của VFF sẽ có mặt tại Bangkok từ ngày 30/11 để tiến hành kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân thi đấu và các yêu cầu hậu cần có liên quan. Việc làm này nhằm hỗ trợ tối đa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33”, trang chủ của VFF thông tin thêm.

Cũng theo thông tin từ phía VFF, U22 Việt Nam sẽ di chuyển từ TPHCM sang Bangkok vào ngày 1/12, tức hai ngày trước khi bóng lăn ở trận U22 Việt Nam – U22 Lào.

Thuận lợi cho U22 Việt Nam sau khi Ban tổ chức SEA Games đổi lịch và đổi địa điểm thi đấu ở chỗ, chúng ta chỉ di chuyển một quãng đường khá ngắn từ TPHCM đến Bangkok, mà không cần di chuyển tiếp đến Songkhla (cách Bangkok gần 1.000km), như kế hoạch cũ.