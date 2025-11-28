Sau nhiều vướng mắc, Hà Nội sẽ đối thoại với người dân về nhà ở xã hội

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa thông báo sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội”.

Tại hội nghị, người dân sẽ được trực tiếp nêu câu hỏi và nhận giải đáp về tất cả vướng mắc liên quan đến nhà ở xã hội. Sự kiện dự kiến diễn ra vào chiều 3/12.

Người dân chen lấn, xô đẩy nộp hồ sơ tại một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Dự kiến, hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các cơ quan trực tiếp thẩm định hồ sơ như Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội. Các đơn vị sẽ giải đáp từng nhóm nội dung cụ thể mà người dân thường gặp.

Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư đang triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn như Him Lam, Viglacera, BIC Việt Nam, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, UDIC… cũng tham dự.

Tại hội nghị, người dân sẽ trao đổi trực tiếp với các đơn vị phụ trách và nhận phản hồi ngay, thay vì chỉ được cung cấp tài liệu hướng dẫn chung. Nội dung tập trung vào các vấn đề như tiêu chí xét duyệt, hồ sơ cần chuẩn bị, thời hạn giải quyết, cơ chế vay vốn ưu đãi và trách nhiệm của từng cơ quan trong quy trình liên thông.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc công khai quy trình và chuẩn hóa hướng dẫn sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng nhầm lẫn hồ sơ. Khi yêu cầu được diễn đạt rõ ràng, người dân có thể chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Một mục tiêu quan trọng khác là bịt các “khoảng trống” dễ phát sinh tiêu cực. Việc làm rõ trách nhiệm của từng đầu mối - từ tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt đến chủ đầu tư - sẽ buộc các khâu minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hà Nội được giao chỉ tiêu 56.200 căn đến hết năm 2030, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu đề ra.