Ngày 28/11, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) và Vườn quốc gia Bạch Mã tiến hành tái thả 7 cá thể tê tê java trở lại môi trường tự nhiên.

Tái thả 7 cá thể tê tê java quý hiếm về rừng (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, trước khi được “về nhà”, những cá thể tê tê java này đã trải qua một hành trình dài, đầy khó khăn. Chúng từng là nạn nhân của hoạt động buôn bán trái phép được cơ quan chức năng giải cứu và chuyển giao về Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi dài hạn.

Tại trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia Cúc Phương, các cá thể tê tê java được đội ngũ cán bộ bảo tồn khám sức khỏe, điều trị các vết thương và bệnh lý, đồng thời thiết lập môi trường nuôi dưỡng gần gũi với thiên nhiên, giúp các bạn dần phục hồi hành vi tự nhiên.

Các cán bộ phải theo dõi từng thói quen ăn uống, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, đồng thời quan sát các phản xạ tự nhiên như đào hang, cuộn tròn tự vệ hay tìm kiếm thức ăn… Sau thời gian dài theo dõi và chăm sóc, tất cả các cá thể đều đủ điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe, thể trạng và bản năng tự nhiên để có thể tái hòa nhập với môi trường hoang dã.

Sau khi được tái thả "về nhà" các cá thể tê tê thoải mái tự do trong môi trường tự nhiên (Ảnh: VQG Cúc Phương).

“Đội ngũ cán bộ thực địa đã lựa chọn kỹ lưỡng khu vực phù hợp, đảm bảo nguồn thức ăn phong phú, nơi trú ẩn an toàn và khả năng thích nghi cao nhất cho các bạn tê tê trước khi tái thả về rừng”, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết thêm.

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho hay, hoạt động tái thả tê tê java lần này không chỉ nhằm bảo tồn một loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trong việc giữ gìn thiên nhiên và môi trường sống cho các loài hoang dã.

“Mỗi cá thể trở về rừng là một câu chuyện về sự sống còn, về hy vọng và nỗ lực không ngừng của những người làm công tác bảo tồn, hứa hẹn sẽ góp phần phục hồi quần thể loài tại các cánh rừng Việt Nam”, vị cán bộ vườn nói.