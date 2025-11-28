Ngôi sao Ngoại hạng Anh bị ném cốc trúng đầu, CĐV nổi loạn đấm cảnh sát

Ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League vào đêm qua, Aston Villa đã giành chiến thắng 2-1 trước Young Boys trên sân nhà Villa Park. Trong đó, Donyell Malen là người hùng của CLB thành Birmingham khi ghi cả hai bàn thắng.

Malen bị xước ở vùng đầu sau khi lĩnh trọn chiếc cốc từ trên khán đài (Ảnh: The Sun).

Đáng chú ý, sự cố đã xảy ra với Malen sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 27. Cầu thủ này đã chạy tới ăn mừng trước khu vực dành cho cổ động viên (CĐV) đội khách. Sau đó, Malen bất ngờ bị một chiếc cốc nhựa bay thẳng vào đầu. Tiền đạo người Hà Lan lập tức ôm đầu và quay lại nhìn về phía khán đài với sự bức xúc, trong khi một số cầu thủ Aston Villa khác cũng bị ném vật thể.

Theo bức hình chụp được, Malen bị xước ở vùng đầu sau khi lĩnh trọn chiếc cốc từ trên khán đài. Không khí căng thẳng chưa dừng lại. Trước giờ nghỉ, Malen hoàn tất cú đúp và một lần nữa hướng về góc sân nơi các CĐV đội khách tập trung. Anh đã kịp dừng lại vì lo ngại nguy hiểm. Dù vậy, nhiều vật thể vẫn tiếp tục được ném xuống sân.

Cơn mưa vật thể được ném xuống từ trên khán đài, khiến trận đấu phải tạm dừng 5 phút (Ảnh: Getty).

Đội trưởng Loris Benito của Young Boys cố gắng tiến đến khán đài để trấn an người hâm mộ, song tình hình càng trở nên hỗn loạn. Một nhóm CĐV bắt đầu nhổ ghế ở khu vực đội khách và ném về phía lực lượng cảnh sát. Một số người ở hàng ghế đầu thậm chí lao tới đấm vào nhân viên an ninh và cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp mạnh tay. Một CĐV đã bị khống chế và kéo đi ngay sát đường biên.

Tình hình vượt quá kiểm soát khiến trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu khoảng 5 phút cho đến khi trật tự được lặp lại.

Trên sân, Aston Villa vẫn giữ được sự tập trung để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc trước đại diện Thụy Sĩ.

CĐV Young Boys tấn công cảnh sát (Ảnh: Getty).

Họ xé toạc cả ghế, ném cốc, vật thể lạ về phía cầu thủ chủ nhà (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Gerardo Seoane của Young Boys cho biết: “Có thể các CĐV nghĩ cậu ấy khiêu khích, tôi không biết. Nhưng dù thế nào, phản ứng thái quá là điều không thể chấp nhận. Trọng tài yêu cầu đội trưởng của chúng tôi đến trấn an họ.

Một số người tiến xuống phía dưới khán đài để nói chuyện và cảnh sát hiểu nhầm rằng họ muốn vào sân. Thật tiếc cho tất cả, từ hành động ném vật thể, những sự hiểu lầm và phản ứng quá mức từ CĐV. Không ai chiến thắng trong tình huống này”.

Cảnh sát áp giải kẻ quá khích (Ảnh: Getty).

Sau chiến thắng trước Young Boys, Aston Villa đã giành 12 điểm sau 5 trận đấu. Họ đang xếp thứ ba với cùng 12 điểm như đội đầu bảng Lyon nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại.