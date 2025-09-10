Ba nàng Hoa hậu Việt Nam hội ngộ, "đọ sắc" trong áo dài cách tân

Kỳ Duyên, Tiểu Vy và Thanh Thủy đều xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong đó Kỳ Duyên đăng quang năm 2014, Tiểu Vy giành vương miện năm 2018 còn Thanh Thủy đoạt danh hiệu năm 2022. Trải qua nhiều năm, đây đều là những hoa hậu giữ được sức hút lâu bền với khán giả.

Hoa hậu Việt Nam gồm Kỳ Duyên, Tiểu Vy và Thanh Thủy hiếm hoi thực hiện bộ ảnh cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Kỳ Duyên, Tiểu Vy và Thanh Thủy còn là những cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả. Hoa hậu Tiểu Vy vừa trở về sau chuyến đi Hà Nội tham gia diễu hành cùng các văn nghệ sĩ ở khối Văn hóa - Thể thao tại đại lễ A80 (kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9).

Trong khi đó, Hoa hậu Thanh Thủy liên tục có những chuyến công tác tại nước ngoài. Sau chuyến công tác tại Myanmar, cô tiếp tục hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam tại sự kiện triển lãm ở Nhật Bản theo lời mời của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng gây chú ý với nhiều thay đổi sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe 2024. Trong dịp hội ngộ hiếm hoi, cả 3 đã thực hiện bộ ảnh chung với những thiết kế áo dài cách điệu, giữa không gian được phủ bởi hình ảnh hoa sen.

Bộ ảnh góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống của trang phục Việt Nam đồng thời mang đến làn gió hiện đại. Trang phục nằm trong bộ sưu tập của NTK Linh San chuẩn bị trình diễn vào ngày 30/9 tại TPHCM. Các thiết kế sử dụng bảng màu rực rỡ từ hồng fuchsia, xanh cobalt, lam ngọc đến vàng chanh.

Họa tiết phượng hoàng và chim hạc được thêu thủ công tinh xảo trên nền lụa và gấm. Điểm nhấn của thiết kế còn nằm ở cách xử lý layer xếp tầng ở ngực và vai, vừa phá cách vừa giữ được dáng dấp áo dài truyền thống.

Mỗi hoa hậu mang nét đẹp và phong cách riêng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là lần hiếm hoi 3 nàng Hoa hậu Việt Nam thực hiện bộ ảnh cùng nhau, khiến khán giả thích thú. Mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp và phong cách riêng.

Kỳ Duyên với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm, mang đến sự sắc sảo, cá tính trong từng khung hình. Tiểu Vy được mệnh danh là hoa hậu sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng", luôn tạo được sự chú ý mà không cần cầu kỳ. Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Các người đẹp được nhận xét không chỉ toát lên vẻ đẹp nữ tính, sang trọng mà còn thể hiện rõ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét thanh tao của áo dài Việt và ngôn ngữ trẻ trung, hợp xu hướng.