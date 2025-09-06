Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đóng phim: "Tôi không ngại vào vai tội phạm"

Hà Trúc Linh, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh sẽ cùng tham gia một dự án phim trinh thám, hình sự.

Thay vì chỉ chọn những vai diễn an toàn, khoe ra vẻ đẹp, Hoa hậu Hà Trúc Linh thể hiện sự dũng cảm khi không ngại nhận vai phản diện. Bởi cô mong muốn thấu hiểu tâm lý tội phạm và nghiêm túc đóng góp với lĩnh vực phim truyền hình.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (bên phải) và Á hậu Châu Anh ( bên trái) tại buổi ra mắt dự án phim mới (Ảnh: Văn Tuyến).

Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án phim sáng 6/9, Hà Trúc Linh cho biết đây là lần đầu tiên cô và Á hậu Châu Anh đóng phim. Vì chưa từng được đào tạo diễn xuất, cả hai không tránh khỏi sự lo lắng.

"Tôi lo lắng vì chỉ vừa mới vừa nhận lời đóng phim, chưa từng có kinh nghiệm. Vai diễn của tôi vẫn đang là một bí mật. Tôi cũng đang chờ lời xác nhận cuối cùng của đạo diễn xem liệu mình có thật sự phù hợp với nhân vật hay không", Hà Trúc Linh chia sẻ.

Cô cũng cho biết, nếu được nhận vai, nếu qua được vòng thử vai, cô và Á hậu Châu Anh sẽ tham gia một lớp học diễn xuất cấp tốc để chuẩn bị.

Dự án phim mà Trúc Linh và Châu Anh tham gia là Tường lửa Tràng An, phim xoay quanh vấn đề tội phạm công nghệ, một chủ đề nóng hổi trong xã hội hiện đại. Hoa hậu bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với chủ đề này, bởi bản thân cô cũng từng là nạn nhân.

"Tôi bị rất nhiều tài khoản, fanpage giả mạo tên mình. Họ đi lừa đảo, tống tiền người hâm mộ. Đã có một số người bị lừa và tôi phải lên tiếng để cảnh báo", cô nói.

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc có nhận lời nếu được giao vai tội phạm, làm xấu mình trên màn ảnh, Hà Trúc Linh không ngần ngại khẳng định rằng cô sẵn sàng.

Cô cho rằng, dù có thể nhận phải phản ứng tiêu cực từ khán giả, nhưng nếu được đóng vai phản diện thì cô sẽ có cơ hội quý báu để học hỏi.

"Nếu tôi được vào vai phản diện, tôi sẽ có cơ hội học hỏi, thấu hiểu tâm lý tội phạm. Điều đó sẽ giúp tôi nhận biết và phòng tránh những thủ đoạn thao túng tinh vi của tội phạm", Hoa hậu chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh lần đầu tham gia đóng phim (Ảnh: Văn Tuyến).

Trúc Linh hiểu rằng, một vai diễn gai góc có thể giúp cô lột tả được chiều sâu nội tâm, thay vì chỉ là một "bình hoa di động".

Cô cũng bày tỏ rằng, bản thân không quản ngại việc có thể phải hy sinh nhan sắc, làn da, mái tóc khi đóng phim theo yêu cầu của ê-kíp. Khi nhận lời đóng phim, cả Trúc Linh và Châu Anh đều đã sẵn sàng.

Mặc dù được kỳ vọng sẽ đóng góp sức hút cho bộ phim, Hà Trúc Linh vẫn thể hiện sự khiêm tốn. Hoa hậu Hà Trúc Linh không chỉ muốn tạo được danh tiếng qua việc đóng phim, mà cô còn muốn đóng góp một cách chân thành và có trách nhiệm với dự án mà cô tham gia.

Cô thừa nhận, khi bộ phim được quay theo dạng cuốn chiếu (quay đến đâu lên sóng đến đó), người hâm mộ sẽ có những tác động nhất định đến tâm lý và sự thể hiện của diễn viên. Thậm chí, có thể người hâm mộ sẽ muốn cô và Châu Anh có nhiều "đất diễn" trong bộ phim đầu tiên mà các cô tham gia.

Tuy nhiên, cô thẳng thắn: "Nếu được nhận một kịch bản có nhiều đất diễn thì đó là một vinh dự của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi cần phải biết vị trí của bản thân. Tôi là người mới và chưa có kinh nghiệm. Nếu tôi nhận một vai diễn nặng ký, có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cả ê-kíp làm phim. Vì vậy, theo tôi học hỏi từng bước sẽ tốt hơn".

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tại sự kiện (Ảnh: Văn Tuyến).

Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cùng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Hai người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, tri thức và phong thái tự tin, là hình mẫu của thế hệ trẻ năng động.

Quyết định dấn thân vào công việc diễn xuất của Trúc Linh và Ngọc Châu Anh không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp cá nhân mà còn là một làn gió mới cho phim truyền hình Việt Nam.