Hà Myo, Tuấn Cry trình diễn thời trang trên nền nhạc xẩm gây chú ý

Tối 6/11, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, ca sĩ Hà Myo đảm nhận vị trí vedette (vai trò kết màn) của bộ sưu tập Nguyệt lụa phồn hoa của NTK Quyên Nguyễn.

Với phong thái tự tin và nét duyên trẻ trung, Hà Myo trở thành tâm điểm trên sàn catwalk (sàn diễn thời trang), khi những tà áo dài tinh tế hòa quyện cùng âm nhạc xẩm mộc mạc, sâu lắng.

Sự kết hợp này giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp hài hòa của người phụ nữ Việt - dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh - đồng thời mang đến trải nghiệm vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Là một nghệ sĩ gắn bó với âm nhạc dân gian, Hà Myo chia sẻ với phóng viên Dân trí về hành trình sáng tác và biểu diễn của mình. Sinh ra trong gia đình người Mường, lớn lên với những giai điệu dân ca do bố hát ru, cô luôn xem âm nhạc như một phần tự nhiên của đời sống.

“Cuộc sống ở quê giúp tôi cảm nhận mọi thứ chân thành và sâu sắc. Khi chọn bài xẩm, xoan, tôi luôn ưu tiên những câu hát phản ánh tâm tình của người lao động, đồng thời giữ “cái hồn mộc” trong giọng hát nhưng vẫn kết hợp kỹ thuật hiện đại để phù hợp với nhịp sống hôm nay”, Hà Myo nói.

Ngoài âm nhạc, Hà Myo duy trì cân bằng tinh thần bằng những thói quen giản dị: Đi dạo, tìm hiểu văn hóa vùng miền, thưởng thức ẩm thực, theo dõi các xu hướng thời trang và dành thời gian bên gia đình.

Cô tin rằng bình yên nội tâm là nguồn năng lượng quan trọng, giúp sáng tạo và thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong mọi hoạt động nghệ thuật. “Với tà áo trong bộ sưu tập Nguyệt lụa phồn hoa, tôi muốn kể câu chuyện về người phụ nữ Việt, mềm mại như lụa, trong trẻo như trăng và rực rỡ như hoa”, Hà Myo bày tỏ.

Lần đầu trình diễn thời trang, Tuấn Cry nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả.

Trên nền nhạc Xẩm Hà Nội - Chiềng làng chiềng chạ, chủ nhân bản hit đình đám Bắc Bling gây ấn tượng khi đảm nhận vị trí first face (gương mặt mở màn). Anh sải bước tinh tế trên sàn catwalk, tạo không khí đầy hứng khởi cho chương trình.

Ngay sau khi hoàn tất phần trình diễn của mình, Tuấn Cry chia sẻ: “Tôi run như lần đầu đứng trên sân khấu ca nhạc, nhưng vì sự trân trọng dành cho chị Quyên Nguyễn và tình yêu với văn hóa Hà Nội, tôi đã nhận lời ngay. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ”.

Bộ sưu tập gồm 20 mẫu áo dài dáng yếm, được thực hiện thủ công trong nhiều tháng. Lấy cảm hứng từ ánh trăng, lụa tơ tằm cao cấp và sắc hoa phồn vinh, NTK Quyên Nguyễn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt - dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tươi mới mà vẫn gìn giữ giá trị truyền thống.

Trên sàn diễn, các người mẫu sải bước duyên dáng trong những tà áo dài mềm mại, tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa và ấn tượng. Không gian trình diễn thêm phần sống động khi âm nhạc xẩm hiện đại vang lên, kết hợp cùng từng nếp vải, ánh sáng và màu sắc của trang phục, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vừa truyền thống, vừa phồn hoa của bộ sưu tập.

NTK Quyên Nguyễn (ở giữa) cùng các NTK trong màn kết chương trình.