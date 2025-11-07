Mẹ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Ngày 7/11, bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến) đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giải quyết tranh chấp với nguyên đơn Nguyễn Bình Phương liên quan đến di sản thừa kế của con trai.

Trong đơn kháng cáo, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng, TAND TPHCM chưa xem xét, đánh giá toàn diện, đầy đủ chứng cứ trong hồ sơ, có sự nhầm lẫn trong áp dụng pháp luật. Điều này dẫn tới việc bản án được ban hành không khách quan, không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình.

Từ những lý do trên, mẹ cố diễn viên Đức Tiến đề nghị tòa cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó.

Bà Ánh cùng người đại diện tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Quá trình giải quyết vụ kiện và tại tòa sơ thẩm, bà Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ (Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ). Người kháng cáo cho rằng, căn nhà ở phường Hiệp Bình là tài sản chung của bà và con trai nên đề nghị chia đôi và được nhận hiện vật là căn nhà.

Đối với thửa đất ở Tây Ninh, bà cho rằng đó là tài sản riêng của Đức Tiến, đề nghị chia đều theo pháp luật cho bà, con dâu và cháu nội.

Liên quan đến bản án sơ thẩm, phía nguyên đơn (bà Bình Phương, vợ cố diễn viên Đức Tiến) đang xem xét kháng cáo, chưa đưa ra nội dung cụ thể.

Tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Sau đó, bà Bình Phương xuất trình di chúc thể hiện người chồng để lại toàn bộ tài sản cho mình.

Ngày 28/10, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, xác định di chúc lập tại Mỹ hợp pháp. Di sản của Đức Tiến gồm: nhà đất tại phường Hiệp Bình (TPHCM), trị giá 6,2 tỷ đồng, và một thửa đất ở Tây Ninh, trị giá khoảng một tỷ đồng.

Tòa không chấp nhận quan điểm của Bình Phương cho rằng toàn bộ tài sản là hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà được mua trước khi kết hôn và đã được thanh toán 70% trước thời điểm đăng ký kết hôn. Với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản; tòa giao bà nhận phần hiện vật và hoàn trả lại tiền tương ứng cho bà Ánh.

Đối với phía bị đơn, tòa bác lập luận của bà Ánh cho rằng căn nhà là tài sản chung giữa bà và con trai, do không có chứng cứ thể hiện đóng góp. HĐXX tuyên bà Ánh và cháu ngoại được hưởng 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc di chúc, tương ứng hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, do bà Ánh trực tiếp trông coi và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với căn nhà sau khi Đức Tiến sang Mỹ, tòa cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà. Tổng cộng, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng.