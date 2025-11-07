Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi qua app, lãi suất hơn 2.000%/năm

Công an tỉnh Lạng Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đặng Ngải (32 tuổi), Linh Đức An (30 tuổi) và Đỗ Trung Kiên (29 tuổi, cùng trú xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an xác định, tổng số tiền nhóm Ngải, An, Kiên thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng như: Quick Quang_ios, Mar Vay_ios, Timvay, Hataco vay_ios, Think Credit cho vay tiền với các quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Trần Đặng Ngải (Ảnh: Hoàng Thơ/Công an Lạng Sơn).

Đồng thời qua công tác nghiệp vụ, từ giữa tháng 8 lực lượng công an phát hiện tại một tòa nhà ở đường Phùng Chí Kiên, phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn có một nhóm khoảng 30 người biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay qua app.

Quá trình xác minh công an xác định Trần Đặng Ngải là người cầm đầu, Đỗ Trung Kiên và Linh Đức An là quản lý, điều hành nhóm nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng.

Các đối tượng đăng tuyển nhân viên trên mạng xã hội với lời mời “việc nhẹ, lương cao".

Tiền vay được giải ngân sau khi trừ trước tiền lãi, thời hạn vay 7 ngày với mức lãi suất từ 35 đến 45%/kỳ vay (tương đương hơn 2.000%/năm).

Khi đến hạn, các app tự động gửi thông báo hoặc sẽ có bộ phận khác gọi điện, nhắn tin, thậm chí đe dọa, bôi nhọ trên mạng xã hội nếu người vay chậm trả.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Lạng Sơn đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 23 nhân viên; thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay, xe máy và tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra đã làm rõ ứng dụng vay tiền của nhóm Ngải có trên 1.600 lượt khách vay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương mức lãi suất 2.085%/năm (cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.