Hơn 100 năm đóng cửa, khu vườn bí mật ở Tử Cấm Thành lần đầu đón khách

Mở cửa khu vườn bí mật

Khi lần đầu đặt chân tới Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh vào cuối thập niên 1980, kiến trúc sư người Singapore Ho Puay Peng không khỏi choáng váng.

Hiện ông là Chủ tịch UNESCO phụ trách lĩnh vực bảo tồn và quản lý di sản kiến trúc châu Á. Nhiều khu vực sân ở nơi đây khi ấy bị biến thành kho chứa đồ, ngổn ngang rác thải. Ông chỉ dùng một từ để miêu tả cảnh tượng đó là "kinh khủng".

Khu vườn Càn Long là một trong những điểm đến đẹp nhất ở Tử Cấm Thành (Ảnh: Ho Puay Peng).

Thời điểm ấy, phần lớn cung điện giữa lòng thủ đô Bắc Kinh vẫn chưa mở cửa cho công chúng. Nhiều khu vực của Tử Cấm Thành còn bị xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí cháy hỏng do toàn bộ kết cấu đều bằng gỗ.

Tử Cấm Thành được xây dựng vào thế kỷ 15 dưới triều đại nhà Minh, vốn là nơi nghỉ ngơi và làm việc của Hoàng đế cùng hoàng thất. Sau đó, các vị vua nhà Thanh tiếp tục kế thừa và trùng tu nhiều hạng mục trong quần thể này.

Bảo tàng Cố Cung được thành lập tại đây vào năm 1925, sau khi vị Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh - Vua Phổ Nghi - buộc phải rời khỏi cung điện. Tuy nhiên, công tác trùng tu quy mô lớn chỉ thực sự bắt đầu nhiều năm sau đó.

Từ lần ghé thăm đầu tiên của ông Ho đến nay, toàn bộ đơn vị công tác đã rút khỏi Tử Cấm Thành, trả lại không gian nguyên bản cho Bảo tàng Cố Cung. Ngày nay, nơi này là một trong những điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất Trung Quốc.

Nơi này từng đóng cửa suốt 100 năm qua (Ảnh: Travel).

"Giờ đây bảo tàng sở hữu toàn bộ khuôn viên và từng bước khôi phục, mở cửa cho công chúng. Tôi nghĩ đó là một nỗ lực tuyệt vời", ông Ho nhận định.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Cố Cung vào tháng 10 vừa qua, một khu vực nhỏ nằm ở góc đông bắc khuôn viên đã trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức mở cửa đón khách. Bảo tàng mô tả đây là “khu vườn tinh xảo và trang trí đẹp nhất” trong toàn bộ Tử Cấm Thành. Khu vườn mang tên của Hoàng đế Càn Long.

Vẻ đẹp tái sinh sau gần một thế kỷ

Khu vườn Càn Long từng bị đóng cửa suốt gần 100 năm. Việc trùng tu kéo dài tới 25 năm, nhờ hợp tác giữa Bảo tàng Cố Cung và Quỹ Di sản Thế giới (World Monuments Fund).

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, trong cơn mưa lất phất, hàng dài du khách xếp hàng bên trong khu vườn Càn Long. Địa điểm này nhanh chóng trở thành “hiện tượng mạng xã hội” tại quốc gia tỷ dân.

Khu vườn mang tên vị hoàng đế nhà Thanh này nằm sát một điểm tham quan nổi tiếng khác của Tử Cấm Thành. Cổng vào nhỏ và kín đáo thể hiện ý đồ của Càn Long, muốn biến nơi đây thành chốn nghỉ ngơi riêng tư.

Với diện tích chỉ khoảng 6.000m2, khu vườn mang phong cách hoàn toàn trái ngược với sự đồ sộ và uy nghi của phần còn lại trong Tử Cấm Thành - nơi vốn được thiết kế để phô trương quyền lực Hoàng gia.

Thay vào đó, Vua Càn Long lấy cảm hứng từ những khu vườn tư gia ở miền Nam Trung Quốc. Ông yêu cầu thợ thủ công sắp đặt không gian một cách tinh tế và chia khu vực thành bốn sân nối tiếp nhau. Hiện du khách mới chỉ được tham quan 2 sân trong số đó.

Mỗi sân mang một bố cục khác nhau. Trong đó có sân tập trung nhiều công trình, có sân lại mở rộng thoáng đãng.

“Các công trình kiến trúc đã khéo léo chia cắt không gian chật hẹp để tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau. Khi ngắm cảnh từ bên dưới, hoặc từ các lầu bên trong, thậm chí trên những ngọn giả sơn, bạn sẽ thấy mỗi góc nhìn là một khung cảnh riêng biệt", ông Ho giải thích.

Sau khu vườn Càn Long, đại diện bảo tàng cho biết, Dưỡng Tâm Điện (một trong những nơi làm việc của các Hoàng đế triều nhà Thanh) dự kiến sẽ mở cửa trong năm nay. Công trình bắt đầu được trùng tu từ năm 2018.